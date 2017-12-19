نفت دوباره به سوی ۶۴ دلار حرکت کرد/ سنگینی تولید آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه با حمایت مسدود بودن لوله فورتیز در دریای شمال انگلستان، کاهش تولیدات به رهبری اوپک و انتظار افت ذخایر نفت انبارهای آمریکا برای پنجمین هفته متوالی، قیمت نفت دوباره به سوی ۶۴ دلار حرکت کرد.

هرچند افزایش تولید آمریکا باعث شد که این رشد قیمت‌ها بیش‌تر از حد نشود. طبق پیش‌بینی دولتی که در روز دوشنبه منتشر شد، در ماه ژانویه تولید نفت شیل به رکورد همیشگی خواهد رسید چراکه قیمت‌های بالاتر نفت، شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا تولید خود را افزایش دهند.

قیمت نفت خام برنت، بنچ‌مارک جهانی قیمت نفت، در ساعت ۱۳:۱۳ به وقت تهران، با ۱۶ سنت افزایش به ۶۳.۵۷ دلار برای هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا هم ۳۱ سنت افزایش یافت و به ۵۷.۴۷ دلار رسید.

مسدود شدن خارج از برنامه خط‌لوله فورتیز به طور ویژه‌ای از هفته گذشته باعث تقویت قیمت برنت شده است چراکه فورتیز بزرگترین خط‌لوله انتقال نفت دریای شمال است که این شاخص نفتی را تشکیل می‌دهند. در ۱۲ دسامبر برنت به نرخ ۶۵.۸۳ دلار برای هر بشکه رسید که بالاترین سطح آن از اواسط ۲۰۱۵ تا کنون است.

اینئوس، اوپراتور خط‌لوله فورتیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که چهارچوب زمانی تعمیرات بین ۲ تا ۴ هفته به طول می‌کشد که این از همان ۱۱ دسامبر که قطعی لوله آغاز شده است حساب می‌شود.

ذخایر انبارهای نفت خام جهان با تداوم توافق اوپک و متحدانش برای کاهش تولیدات، رو به افول است و انتظار می‌رود در گزارش هفتگی میزان ذخایر نفت آمریکا، دوباره شاهد کاهش مقدار ذخایر این کشور باشیم.

اولین گزارش در این مورد راس ساعت ۱.۰۰ بامداد روز چهارشنبه به وقت تهران توسط موسسه سوخت آمریکا منتشر خواهد شد.

از سوی دیگر طبق پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت شیل در ماه ژانویه روزانه ۹۴۰۰۰ بشکه افزایش می‌یابد و به سطح تولید ۶.۴۱ میلیون بشکه در روز خواه رسید.

در ادامه این پیش‌بینی آمده است که در سال ۲۰۱۸، کل تولید نفت آمریکا، شامل نفت غیر شیل، با ۷۸۰۰۰۰ بشکه افزایش روزانه به سطح ۱۰.۰۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.