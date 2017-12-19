به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر در جشن افتتاح هزارمین مدرسه برکت با بیان اینکه ۱۰ سال از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری برای تشکیل بنیاد برکت میگذرد، گفت: حقیقت این است که نمیتوانم احساساتام را بیان کنم. خود ما هم فکر نمیکردیم روزی در ستاد اجرایی به این نقطه از فعالیتهای اجتماعی برسیم.
وی افزود: کار ما از توانمندسازی اقتصادی و مدرسهسازی شروع شد و امروز ۴۲ خدمت متنوع در حوزههای مسئولیتهای اجتماعی و محرومیتزدایی ارایه میدهیم.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با بیان اینکه اشتغالزایی محوریترین کار ماست و تاکنون ۳۲۲ طرح اقتصادی در مناطق محروم ایجاد و از ۱۷۰ مورد خارج شدیم، گفت: ما با هر دو تومان، ۱۰ تومان کار کردیم و اخیراً هم طرحهای اقتصادی اجتماعمحور را شروع کردهایم.
وی افزود: در زمینهی سلامت در حال بیمارستانسازی و تکمیل بیمارستانهای نیمهتمام هستیم. از ۱۱ بیمارستانی که متهد به ساخت آنها در مناطق محروم شدیم، تاکنون هفت مورد تحویل شده که برخی از آنها ۲۰ سال بود نیمهکاره باقی مانده بودند.
مخبر با اشاره به اینکه قرارداد ساخت ۲۱ هزار و ۵۰۰ مسکن را با مشارکت بنیاد مسکن منعقد کردیم که ۶۰ درصد آنها تحویل شده است، اظهار کرد: ۶۰ هزار نسخهی بیماران سرطانی را پرداخت و ۶۰ هزار وام قرضالحسنه اعطا کردهایم. همچنین ۳۰۰۰ زوج نابارور را برای درمان تحت پوشش قرار دادیم که تاکنون ۱۱۰ کودک از زوحین نابارور به دنیا آمدهاند.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ادامه داد: همچنین در خصوص کاشت حلزون شنوایی برای درمان کودکان ناشنوا فعالیت خوبی داشتهایم و امروز تعداد زیادی از کودکان شنوایی خود را به دست آوردهاند و همهی اینها به برکت وجود حضرت آقا و پشتیبانی بیدریغ دفتر ایشان و هیأت امنا ستاد بوده است.
وی با تأکید بر اینکه محور بودن مردم از ویژگیهای اساسی کار در بنیاد برکت است گفت: مردم مشارکت میکنند و تا امروز ۱۴ هزار تقاضای مشارکت داشتیم که ۶۰۰۰ مورد جدی بوده و اسناد تحویل شده و به معنای آن است که ۱۲هزار میلیارد تومان آمادهی مشارکت داریم و میشود کارهای بسیاری در زمینهی توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی انجام داد.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تصریح کرد: باید به اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی توجه کنیم که عصارهی آن این است که کار را به دست مردم بدهیم. در کشور مشکل تصمیمگیری و شجاعت و جسارت در کار داریم.
مخبر ادامه داد: اگر روزی در کشور دستگاهها را به علت کارهای نکرده بازرسی کنند، معلوم میشود کارهای نکرده به مراتب بیشتر است و باید بیشتر به آن ایراد گرفت.
وی با بیان اینکه در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت ۲۵ هزار و ۵۰۰ طرح متنوع با ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با ۴۰ نیرو انجام شده است اظهار کرد: ما ظرفیتهای کشور را برای عمران و آبادانی بهکار گرفتهایم، خودمان مدرسه و مسکن نساخته و وام ندادهایم و از ظرفیت سازمانها و بانکها استفاده کردهایم.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) افزود: آمادهایم هزار مدرسهی دوم برکت را بسازیم. تاکنون از قرارداد ساخت ۱۳۵۷ مدرسه، بیش از هزار مورد تکمیل شده است. برای آبادانی ۴۰۰۰ روستا هدفگیری کردیم که ۲۵۰۰ مورد انجام شده است.
وی تأکید کرد: کار در آموزش و پرورش هزینه نیست و بهترین سرمایهگذاریها در آن باید انجام شود. باید در آموزش و پرورش به شکل اصولی سرمایهگذاری شود.
مخبر با بیان اینکه در هیچ کاری نیت ماندگاری نداشتیم و تصمیم داریم شرکتهای باقیمانده را واگذار کنیم و نمیخواهیم هیچیک را نگه داریم و همه باید به بورس بروند و به مردم واگذار شوند. متأسفانه بوروکراسی حاکم در سیستم اداری از مشکلات کشور است که باید آن را رفع کرد. امروز تقاضای مشارکت ما زیاد است اگر بتوانیم اقتصاد را به مردم بدهیم و دولت سیاستگذار باشد، جلوی فساد هم گرفته میشود.
نظر شما