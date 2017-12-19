جسد یک مرد در کوه های گیلانغرب پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمدرضا آمویی" گفت: با اعلام مفقود شدن یکی از اهالی روستای روستای 'وارگه' در بخش گواور شهرستان گیلانغرب، پس از چند ساعت جستجو توسط خانواده و اهالی، جسد این مرد با حدود ۴۰ سال سن در میان دره ای در ارتفاعات مجاور آن روستا، پیدا شد.

وی اظهار کرد: جسد این فرد که به همراه گله گوسفندانش در دامنه ارتفاعات مشغول چرای دام بود، ابتدا توسط یکی از همراهان وی پیدا می شود و بلافاصله به نیروهای انتظامی محل اطلاع می دهند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: پس از اطلاع نیروهای انتظامی و حضور در محل حادثه، آثار صدمه ناشی از حمله حیوانات وحشی بر قسمت هایی از بدن جسد متوفی مشاهده شده است.

سرهنگ آمویی اضافه کرد: جسد به منظور بررسی بیشتر علت فوت با احتمال حمله درندگان وحشی یا سقوط اولیه از ارتفاع به پزشکی قانونی منتقل شد.

گیلانغرب با بیش از ۷۲ هزارتن جمعیت در غرب استان کرمانشاه واقع شده است.

دستگیری سارق حرفه ای احشام در کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارق حرفه ای احشام با ۲۶ فقره سرقت گوسفند خبر داد.

سردار منوچهر امان اللهی در این رابطه گفت: ماموران پلیس آگاهی پس از وقوع چندین فقره سرقت احشام با شگردهای مختلف رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: کارآگاهان به واسطه اقدامات اطلاعاتی یک متهم را در این زمینه شناسایی و با استفاده از شگردهای پلیسی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه توضیح داد: متهم در بازجویی های تخصصی به سرقت ۲۳۲ راس گوسفند از ۲۶ مالباخته، یک فقره سرقت خودرو و یک فقره سرقت پلاک خودور اعتراف کرد.

سردار امان اللهی با بیان اینکه متهم، احشام مذکور را از دامداران شهرستان های کرمانشاه، سنقر، هرسین و صحنه سرقت کرده است، گفت: کارشناسان ارزش ریالی احشام مسروقه را یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال بر آورد کردند.

وی با بیان اینکه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به منظور شناسایی و دستگیری دیگر عوامل دخیل در پرونده همچنان ادامه دارد، گفت: متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و سپس روانه زندان شد.