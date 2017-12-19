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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

از سال ۲۰۱۸؛

عراق خطوط لوله نفت را با پهباد محافظت می‌کند

عراق خطوط لوله نفت را با پهباد محافظت می‌کند

عراق در نظر دارد از سال ۲۰۱۸ با استفاده از پهپاد، از خطوط لوله محافظت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز؛ عراق در نظر دارد از سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ کار نظارت و محافظت از خطوط انتقال و صادرات نفت خود را با استفاده از پهپاد انجام دهد.

یک سخنگوی وزارت نفت این کشور روز دوشنبه (۲۷ آذرماه) اعلام کرد: این تصمیم پس از درخواست وزیر نفت این کشور برای استفاده از شرکت‌های حرفه‌ای به منظور تضمین امنیت گرفته شد.

هفته گذشته، جبار العیبی، وزیر نفت عراق، برنامه‌های این کشور را برای ایجاد شبکه خطوط لوله این کشور به منظور صادرات نفت و فرآورده به جای استفاده از نفتکش‌ها را اعلام کرد.

استفاده از پهپاد برای حفاظت از خطوط لوله در کشورهای توسعه یافته امری عادی است، اما برای عراق که با حمله‌های مداوم شورشیان روبه‌روست اقدامی مهم به شمار می‌آید. 

کد مطلب 4176971

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