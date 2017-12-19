افتتاح مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، این شاخه امروز ۲۸ آذرماه ۹۶ با حضور مسئولان دانشگاه صنعتی شریف و دکتر محمد جواد دهقانی رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و نورالله کرمی رئیس اداره خدمات اطلاع رسانی مرکز افتتاح شد.

با افتتاح این شاخه، امکان استفاده پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف از تمامی مدارک و منابع علمی که بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار مدرک به صورت تمام متن به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی است، فراهم می شود.

از این پس دانشگاه صنعتی شریف همچون شاخه های مرکز منطقه ای در سایر دانشگاهها، دسترسی وسیع و بدون محدودیت به متن کامل مقاله های فارسی، انگلیسی و عربی، مقاله های کنفرانس ها و روزنامه ها، طرح های تحقیقاتی، پایان نامه ها و غیره را خواهد داشت.

این منابع بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار عنوان مقاله تمام متن انگلیسی، بیش از ۹۳۰ هزار عنوان مقاله فارسی، ۱۲۰ هزار عنوان مقاله کنفرانس، ۳۶ هزار طرح تحقیقاتی، ۵۸ هزار مقاله روزنامه و غیره که روزانه چند هزار مدرک نیز به آنها اضافه می شود را شامل می شود.

علاوه بر این مدارک، مرکز منطقه ای به پایگاه های اطلاعاتی بزرگ دنیا به طرق مختلف از جمله اشتراک و سفارش به کارگزار دسترسی دارد و اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه شریف می توانند درخواست های خود را به مسئول این شاخه ارائه داده تا در کمترین زمان، متن کامل مدارک برای آنها ارسال شود.

همچنین این مرکز با کتابخانه های بزرگ دنیا تفاهم نامه همکاری دارد و مدارکی که پژوهشگران از هیچ طریقی نتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند به این کتابخانه ها سفارش داده می شود و در اختیار محققان قرار می گیرد.