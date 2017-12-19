نماز عامل مهم در دور کردن جامعه از آسیب های اجتماعی است

محسن حاجی‌میرزایی ظهر سه شنبه در حاشیه اجلاس استانی نماز و فضای مجازی که در سالن شهید شهریاری صداوسیمای زنجان برگزار شد، با بیان اینکه دشمن با تمام توان در تلاش برای ضربه زدن به ارزش‌های جامعه اسلامی ایران است، افزود: باید همه بخش‌های جامعه نسبت به مقابله با آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند.

وی ادامه داد: دوری از آسیب‌های گسترده اجتماعی یکی از پیامدهای اهتمام به نماز است و بر همین اساس تقویت نماز در آموزش‌وپرورش یک استراتژی و راهبرد مناسب است.

دبیر هیئت دولت با بیان اینکه بیش از اینکه نماز به فضای مجازی نیاز داشته باشد، این فضای مجازی است که به نماز نیاز دارد، گفت: فضای مجازی می‌تواند به انتشار فرهنگ دینی و قرآنی در بین جوانان و مردم کمک کند.

حاجی میرزایی آموزش و پرورش را به عنوان کی از مهم‌ترین نهادها در زمینه توسعه نماز در جامعه عنوان کرد و با تاکید بر اینکه فرایند موجود در زمینه توجه به نماز در سطح مدارس کشور مطلوب است، افزود: ستاد اقامه نماز تلاش دارد تا در حد ممکن آموزش و پرورش را در این زمینه تجهیز کند و آموزش و پرورش نیز در این زمینه به نحو مطلوب فعالیت دارد.

عضو هیئت امنای ستاد اقامه نماز کشور با تاکید بر اینکه مهم‌ترین کارکرد نظام آموزش و پرورش آماده کردن افراد برای یک زندگی سالم است، تصریح کرد: برای داشتن یک زندگی سالم بدون شک پیوند افراد با خالق هستی و روحیه تقدیس و پرستش لازم است که همه این‌ها در نماز تجلی پیدا می‌کند.

حاجی میرزایی افزود: نقش مدرسه در تربیت دینی نسل جدید بسیار کلیدی و مهم است و با هیچ نقش دیگری قابل جایگزینی نیست، بر همین اساس آموزش و پرورش باید این نقش را به خوبی انجام دهد.

وی ادامه داد: دوری از آسیب‌های گسترده اجتماعی یکی از پیامدهای اهتمام به نماز است، بر همین اساس تقویت نماز در آموزش‌وپرورش یک استراتژی و راهبرد مناسب است.

دبیر هیئت دولت افزود: هر جا که امکان حضور امام جماعت و روحانی در مدارس وجود دارد این اقدام صورت گرفته و در مدارسی که روحانی وجود ندارد تلاش شده تا نماز جماعت با حضور یکی از مربیان اقامه شود، زیرا نباید از اقامه نماز جماعت در مدارس صرف‌نظر کرد.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه نماز یک فریضه دینی است و ائمه جماعات یا نمازگزاران برای اقامه آن نباید منتظر هزینه باشند، گفت: در ستاد اقامه نماز نیز اعتقادی به این مسئله وجود ندارد و اگر هزینه ناچیزی هم برای ائمه جماعات پرداخت می‌شود از بابت هزینه ایاب و ذهاب است.