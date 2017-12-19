مکانیسم مدیریتی استان زنجان همراهی با سرمایه گذاران است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ فرامرز نیک‌ سرشت در جلسه با سرمایه گذاران چینی شرکت مهندسی کنترل قدرت، با اشاره به ظرفیت بالای استان در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اظهار کرد: مطالعات گسترده در حوزه انرژی های پاک و انرژی های فسیلی، نشان دهنده ظرفیت بالای استان در زمینه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه انرژی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان مکانیسم مدیریتی استان را همراهی با سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: مدیران عالی استان زنجان، سرمایه گذاران را به منزله همکاران خود در توسعه استان قلمداد می کنند.

نیک سرشت خاطر نشان کرد: مدیریت عالی استان همواره دغدغه ها و مشکلات احتمالی سرمایه گذاران را پیگیری می نماید؛ به گونه ای که در رفع این مشکلات، قدم به قدم، همراه سرمایه گذاران خواهد بود.

همچنین مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری زنجان، از توجه ویژه مدیران استان به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه تامین انرژی یاد کرد و گفت: با تشکیل یک تیم تخصصی ویژه، چندین نقطه از استان جهت احداث نیروگاه های خورشیدی، مورد مطالعه و شناسایی شده قرار گرفته است.

مسعود اطاعتی اظهار کرد: تلاش می شود بهترین شرایط برای اجرای طرح های سرمایه گذاری و انتقال دانش و تکنولوژی به استان زنجان فراهم گردد و در این راستا با زمان ‌بندی مراحل اجرایی، سعی بر انجام هرچه بهتر موارد در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد.

در ادامه این جلسه، سرمایه گذاران چینی به همراه شریک تجاری خود در شرکت مهندسی کنترل قدرت، تمایل و علاقمندی خود را جهت راه اندازی مراحل تولید پنل های خورشیدی و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در زنجان اعلام کردند.

همچنین این سرمایه گذاران ابراز امیدواری کردند در صورت تامین زمین و صدور مجوزهای لازم، حتی با سرمایه گذاری مستقیم و تامین مالی اجرای پروژه ها بدون استفاده از شیوه های فاینانس، در زمینه تولید پنل های خورشیدی و احداث نیروگاه های متعدد و بزرگ در زنجان فعالیت نمایند.