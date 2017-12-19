توصیه پلیس فتا به شهروندان در خصوص استفاده از خودروهای اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در توصیه های پلیس فتا پایتخت به شهروندان در خصوص استفاده از خودروهای حمل و نقل اینترنتی عنوان شده است: اگر خانم و یا حتی آقا هستید و از اسنپ، تپسی و برنامه های مشابه استفاده می کنید بهتر است چند نکته را برای امنیت خود رعایت کنید:

حتی الامکان از شماره تلفن اصلی خود برای ثبت نام استفاده نکنید و یک خط اعتباری ۵ هزارتومانی را برای این کار کنار بگذارید.

سعی کنید حداقل ۶۰۰ متر زودتر از مقصد پیاده شده و دقیقا جلوی خانه و محل کار و ... پیاده نشوید.

هنگام معاشرت با راننده از دادن اطلاعات شخصی مثل، شغل، محل دقیق کار؛ اینکه به تنهایی زندگی می کنید و... خودداری کنید.

حتما عکس لود شده از راننده در برنامه را با چهره راننده مقایسه کنید و در صورت مغایرت از سوار شدن خودداری کنید.

در ادامه این توصیه ها آمده است: موارد گفته شده جزء نکات ایمنی ذکر شده برای چند اپلیکیشن مشابه در کشورهای خارجی توسط پلیس و واحد های نظارتی هستند.

در پایان نیز اشاره شده است: با تمام احترام به رانندگان خودروهای اینترنتی که در حال حاضر بسیاری از آنها از قشر تحصیلکرده و دو شغله و باخانواده و دارای فرهنگ بالا هستند؛ این نکات صرفا برای احتمال یک درصد خلاف بودن راننده یا سوء استفاده های احتمالی است و با رعایت آنها می توانید بدون هیچ دغدغه ای از آنها استفاده کنید.