معرفی ۲۲ پژوهشگر برتر در جشنواره ابوریحان/ رشد سرانه مقاله اساتید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر افشین زرقی با تشریح این جشنواره یادآور شد: در جشنواره هجدهم نیز مانند سالهای گذشته از پژوهشگران برتر دانشگاهی، کشوری و افراد منتخب بین المللی تقدیر خواهد شد. امیدواریم این جشنواره بتواند آینه ای برای بروز رشد پژوهشی دانشگاه و فرصتی برای تجلیل از افرادی که در این رشد وتعالی سهیم بودند باشد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: هجدهمین دوره جشنواره پژوهشی ابوریحان سوم دی ماه ۹۶ در این دانشگاه برگزار می شود. سال ۹۳ درصدد تغییر رویکرد این جشنواره از حالت بومی و داخل دانشگاهی به سطح بین المللی برآمدیم که براین اساس به جشنواره پژوهشی ابوریحان تغییر نام داد.

منتخبان جشنواره ابوریحان در سطح ملی و دانشگاهی و بین المللی

وی با اشاره به برگزاری جشنواره در دو نوبت صبح (ویژه اساتید و پژوهشگران) و عصر (ویژه دانشجویان)، گفت: در بخش پژوهشگران داخلی دانشگاه ۱۰۶ فرد واجد شرایط در دو گروه اساتید پایه و بالینی در سه رسته استاد، استادیار و دانشیار به رقابت پرداختند که در نهایت ۱۸ نفر براساس شاخصهای عملکرد پژوهشی، چاپ مقالات، میزان ارجاعات، کارهای بین المللی و میزان تولید علم در رشته خود برگزیده شدند.

زرقی افزود: در بخش منتخبان ملی نیز براساس سامانه علم سنجی وزارت بهداشت توسط کمیته جشنواره ۲ نفر از افراد برجسته کشوری در علوم پایه و بالینی انتخاب شدند که این امر با توجه به بالاترین اچ ایندکس، تعداد مقالات و میزان ارجاعات صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: براساس شاخص های علم سنجی بین المللی نیز دو نفر از اساتید خارج از کشور (از دانشگاه هاروارد و دانشگاه پاریس) براساس میزان تولیدات علمی، شهرت بین المللی و کارهای اثرگذار بین المللی در پزشکی انتخاب شدند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به نحوه انتخاب برگزیدگان داخلی دانشگاه در این جشنواره اظهار داشت: در این جشنواره یک دانشکده دارای بیشترین رشد و فعالیت پژوهشی از میان دانشکده های مختلف بعنوان دانشکده برتر دانشگاه انتخاب شده است. همچنین از میان ۷۰ مرکز تحقیقاتی نیز اعم از زیرمجموعه پژوهشکده ها، مستقل و غیرمستقل نیز سه مرکز براساس شاخصهای کیفیت و تعداد مقالان، ارجاعات، امتیازات پژوهشی بعنوان برگزیده شدند.

وی با اشاره به این که ۱۸ مقاله که جزو مقالات تاپ جهانی بودند در این جشنواره به رقابت پرداختند اعلام کرد یک مقاله براساس ضریب تاثیر و میزان ارجاعات در سطح بین المللی از سوی کمیته جشنواره براساس آیین نامه مربوطه انتخاب شد و از میان ۷۰ کتاب ارسالی نیز ۲ کتاب یکی به زبان انگلیسی و دیگری به زبان فارسی بعنوان کتب برتر برگزیده معرفی شدند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر این که تحقیقات باید از سطح دانشجو بالا بیاید گفت: در این دوره از جشنواره در حوزه دانشجوی پژوهشی برتر نیز از سه دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و دستیار بالینی تقدیر بعمل خواهد آمد.

گسترش تعاملات بین بخشی، بین دانشگاهی و بین المللی یکی از رویکردهای جشنواره ابوریحان

وی با اشاره به رویکردهای جشنواره ابوریحان گفت: دیده شدن پژوهشگران و تجلیل از افرادی که در راستای ارتقای سطح علمی دانشگاه فعالیت می کنند یکی از رویکردهای این جشنواره است. گسترش تعاملات بین بخشی، بین دانشگاهی و بین المللی نیز از دیگر ابعاد آن است.

زرقی افزود: در جشنواره های پیشین با برگزیدگان سایر کشورها به عنوان سفیران این دانشگاه تفاهم نامه های بین المللی امضا شد که از آنها در راستای گسترش این تعاملات بهره برداری پژوهشی صورت می گیرد. همچنین این جشنواره فرصتی برای ارایه عملکرد دانشگاه در زمینه پژوهش برای مسوولان، پژوهشگران و دانشجویان است که این سومین رویکرد است.

برای اولین بار سرانه مقاله به ازای هیات علمی دانشگاه از ۲ گذشت

وی با بیان این مطلب که دانشگاه در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد فوق العاده ای داشته است گفت: در زمینه استنادات که ضریب ۴ دارد در رتبه بندی ها ۵۰.۱ درصد رشد داشته ایم. در تولید مقالات آی اس آی ۵۱.۲ درصد، در مقالات پاپ مد ۳۴.۱ درصد، در مقالات اسکوپوس ۳۳.۵، در مقالات بین المللی ۴۰.۶ درصد و در مقالات تاپ (Q۱) نیز ۳۵.۷ درصد رشد داشته ایم. همچنین از نظر توسعه پژوهشی برای اولین بار سرانه مقاله به ازای هیات علمی در این دانشگاه از ۲ گذشت که تقریبا نسبت به چهارسال گذشته بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.

سال ۲۰۱۶ پرفروغ ترین سال پژوهشی دانشگاه از نظر کمیت و کیفیت

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: سال ۲۰۱۶ پرفروغ ترین سال پژوهشی دانشگاه از نظر کمیت و کیفیت بوده است که با حمایتها و تاکیدات ریاست دانشگاه درخصوص رشد علمی انشاءا... در سال ۲۰۱۷ نیز شاهد ادامه این روند رشد خواهیم بود.

به گفته وی افزایش شرکتهای دانش بنیان، افزایش بروز محصولات پژوهشی حاصل از تولیدات علمی، افزایش تعاملات و عقدنامه های بین المللی و طرحهای HSR از جمله تاکیدات ریاست دانشگاه در کنار رشد تولیدات علمی است.

زرقی خاطرنشان کرد: به اعتقاد دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باید علم نافع تولید شود؛ علمی که مشکلی از نظام سلامت برطرف کند. در این راستا ما نیز برنامه ریزیهایی درخصوص اجرای طرحهای HSR انجام داده ایم و بر پژوهشهای ثروت آفرین تاکید داریم.

توفیق آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه در کسب رتبه اول کشوری

وی با اشاره به تقویت زیرساختهای پژوهشی دانشگاه نسبت به سال گذشته و استقرار دستگاههای بسیار مجهز در آزمایشگاه تصریح کرد: امسال نیز آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه موفق به کسب رتبه اول در کشور شده است. این واحد یک آزمایشگاه بین المللی با تجهیزات فراوان است که به پژوهشگران خدمات ارایه می دهد. عقیده ما بر این اصل استوار است که در مجموعه دانشگاه باید یک آزمایشگاه مرکزی مجهز برای سرویس دادن به مراکز تحقیقاتی مختلف وجود داشته باشد و این مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است.

تاثیر استقرار مراکز توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانها بر رشد پژوهشی دانشگاه

زرقی با اشاره به استقرار مراکز توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانها و مزایای آن گفت: در حال حاضر تحقیق و پژوهش در بیمارستانهای ما با استقرار این واحدها نهادینه شده است. تحقیقاتی کاربردی که می تواند مشکل نظام سلامت را رفع کند. شاید یکی از دلایل رشد پژوهشی دانشگاه ما در کنار سایر فاکتورها گسترش علم و پژوهش در واحدهای بیمارستانی بوده است که ریاست دانشگاه بر این موضوع بسیار تاکید دارند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعلام این مطلب که در آینده نزدیک از چند دارو و محصولات پژوهشی رونمایی خواهیم کرد اظهار داشت: این امر حاکی از این است که دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به سمت پژوهشهای کاربردی و تولید ثروت پیش می رود و امیدواریم بتوانیم در راستای رفع مشکلات نظام سلامت و مردم گام های موثری برداریم.