به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار در جلسه بررسی تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که با حضور مدیران در استانداری تشکیل شد بر استفاده از ظرفیت های قانونی ایجاد شده مطابق با تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کشور برای تسویه مطالبات و بدهی های پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

معاون استاندار کرمانشاه ادامه داد: ضروری است دستگاه های اجرایی در سطح وسیع در خصوص مطالبات قطعی ایجاد شده خود به پیمانکاران اطلاع رسانی نمایند و از ظرفیت ایجاد شده در بند و تبصره ۵ قانون بودجه امسال استفاده کنند.

وی همچنین گفت: سازمان برنامه و بودجه استان با همکاری سازمان امور اقتصادی و دارایی استان طی هماهنگی و بررسی های لازم تدابیری اتخاذ نمایند که اعتبار بند "ز" تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۶ از اسناد خزانه تبدیل به نقدی شود و این موضوع را تا حصول نتیجه و تسویه مطالبات و بدهی پیمانکاران مورد پیگیری قرار دهند.

نیک کردار بیان داشت: شهرداری های تابع استان باید مطالبات خود را از دستگاه های اجرایی اعلام و مطالبات را در سامانه سما ثبت کنند.