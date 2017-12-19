انهدام ۳۰باند و دستگیری ۱۳۷سارق در ۲۴ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس پایتخت با بیان این مطلب گفت: در این طرح که از صبح روز گذشته توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ با مبتنی بر اقدامات اطلاعاتی و پلیسی چند هفته‌ای به اجرا درآمد تعداد قابل توجهی از مجرمانی شناسایی و دستگیر شدند که اقدام به سرقت منزل، زورگیری، جعل اسناد و قاچاق کالا کرده بودند.

وی افزود: در این طرح ۱۳۷ سارق و جاعل دستگیر و ۳۰ باند مجرمانه نیز منهدم شدند. در بازجویی‌های نخستین به هزاران فقره سرقت گوشی ، لوازم خودرو ،جعل و کلاهبرداری اعتراف کردند.

رییس پلیس پایتخت اضافه کرد با بیان اینکه ۵۵ درصد از افراد دستگیر شده در این طرح سابقه مجرمانه داشته‌اند. در یکی از این موارد باند ۱۲ نفره‌ای که بیش از ۹۰۰ فقره سرقت لوازم خودرو داشتند نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سردار رحیمی افزود: همچنین ۷ عضو یک باند جعل اسناد و مهرهای اداری نیز دستگیر شدند که اقدام به جعل اسناد تحصیلی و مهرهای بسیاری از ادارات دولتی کرده بودند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به کشف ۴ میلیارد تومان کالای قاچاق در خلال این طرح توسط پلیس گفت: در ماه‌های اخیر و به دنبال اقدامات انجام گرفته در تهران بزرگ ۴ درصد وقوع جرم کاهش و ۱۰ درصد به میزان کشفیات جرم پلیس پایتخت اضافه شده است.