پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ماموریت مهم مراکز مشاوره است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی در تشریح اقدامات و فعالیت های مراکز مشاوره پلیس در سطح استان، گفت: ماموریت اصلی مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتری ها، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کاهش اثرات این آسیب ها در راستای تعالی رشد اجتماعی، شناختی، روانی و عاطفی جامعه است.

وی اضافه کرد: در واقع تلاش به منظور تحقق اهداف حوزه مشاوره و مددکاری اجتماعی شامل کمک به تغییر رفتار ، بهبود کارایی شخصی ، کمک به حل مشکلات موقعیتی، تامین سلامت روانی، کمک به تصمیم گیری، دست یافتن به معنای زندگی و در نهایت توسعه روابط متقابل و انسانی با دیگران و تحصیل نظم و امنیت عمومی از ماموریت های این مراکز است.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به خدمات مراکز مشاوره پلیس از ارائه خدمات مشاوره ای روانشناختی، مشاوره خانواده ، مشاوره پیش از ازدواج و.. در راستای طرح کاهش طلاق، گفت: در این راستا طی سال جاری به بیش از چهار هزار و ۵۹۲ نفر در مرکز مشاوره آرامش به صورت رایگان خدمات مشاوره ای ارائه شد.

سردار میرفیضی با اشاره به مصالحه ۷۳ درصدی پرونده های ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس در کلانتری های سطح استان طی ۹ ماهه سال جاری، اظهار داشت: بیشترین آمار ارائه خدمات مشاوره و مددکاری در حوزه اختلاف خانوادگی و مسائل حقوقی، پرونده های نزاع و درگیری بوده است.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اقدامات آموزشی و برگزاری جلسات مهارت های زندگی با استفاده از کارشناسان مجرب ، افزود: در طی سال جاری بیش از ۲۵۶ جلسه آموزشی در سطح مدارس ، مساجد وکانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پایگاه های مقاومت بسیج در سطح استان برگزار شد .

وی گفت: در این جلسات آموزشی به بیش از ۲۷ هزار نفر به صورت چهره به چهره آموزش های مهارت زندگی شامل مهارت کنترل خشم ، مهارت ارتباط موثر در زندگی، جرات مندی ، مهارت حل مساله، تفکر نقادانه و ... توسط کارشناسان مجرب مشاوره و مددکاری ارائه شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران همچنین از ارائه خدمات رایگان مشاوره ای در مرکز مشاوره آرامش معاونت اجتماعی این فرماندهی با استفاده از کارشناسان مجرب و اهل فن خبر داد.