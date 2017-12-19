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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

لودریان:

اعمال فشار بر ایران برای توقف گسترش موشک بالستیک

اعمال فشار بر ایران برای توقف گسترش موشک بالستیک

وزیر خارجه فرانسه با اعلام اینکه «بشار اسد حق ندارد موضع ‌سیاسی اتخاذ کند!»، درباره تهران نیز گفت: برای توقف گسترش موشک بالستیک بر ایران اعمال فشار می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در واکنش به موضعِ به حق رئیس‌ جمهور سوریه علیه اظهارات مداخله جویانه پاریس در امور داخلی دمشق ادعا کرد: بشار اسد تا زمانی که به روسیه و ایران وابسته است، به نظر نمی رسد در جایگاهی باشد که بتواند موضع سیاسی خود را اعلام کند!

وزیر خارجه فرانسه ادامه داد: وقتی فردی اوقات خود را صرف کشتن مردم خود می‌ کند، وی فاقد صلاحیت خواهد بود!

«ژان ایو لودریان» در ادامه بی آنکه به تلفات بالای غیرنظامیان در تهاجم ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا اشاره ای داشته باشد، مدعی شد: آنچه واضح است این است که فرانسه از همان ابتدا در ائتلاف علیه داعش بوده (!)؛ اما چون داعش به صورت کاملی در جنگ شکست نخورده است، ما باید به نبرد ادامه دهیم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود علیه ایران نیز گفت: ایران به دنبال کسب هژمون در خاورمیانه است. وسوسه‌ های هژمونیک ایران در منطقه، مسأله‌ای اضطراری است و ما در چارچوب دست یابی به صلح در عراق و سوریه جلوی این فرآیند را بگیریم.

وزیر خارجه فرانسه ادامه داد: مصمم هستیم تا بر ایران اعمال فشار کنیم تا افزایش توانمندی چشمگیر موشک های بالستیک خود را متوقف کند.

لازم به ذکر است، لودریان قرار است اوایل ژانویه سال آینده میلادی به ایران سفر کند.

کد مطلب 4177048

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