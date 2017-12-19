دانشجویان تندیس فداکاری گرفتند/ اعطای ۳ تندیس به دانشجویان شهید

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم رئیس جهاد دانشگاهی، رئیس سازمان جوانان هلال احمر و معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان حضور داشتند.

در این مراسم سه تندیس ملی دانشجویان فداکار به شهید مدافع حرم شهید مصطفی صدرزاده، شهید محمدرضا دهقان امیری و دانشجوی شهید محمدحسینی که در راه اردوی جهادی به شهادت رسیده بودند، اعطا شد.

همچنین در این مراسم به دلیل مشارکت گسترده در امور خیریه از علی دایی، اسطوره فوتبال کشور تقدیر شد.

در این مراسم از میلاد سجادی مقدم برای امداد و نجات و شناسایی کودک زنده از زیر آوار، محمد یاوری برای امداد و نجات جاده ای و پژمان سهرابی برای عضویت در تیم واکنش سریع تقدیر شد.

همچنین از آروین اسدعلی برای ۵ سال فعالیت داوطلبانه امداد و نجات و مدیریت صحنه ای تصادفات جاده ای، محمد صبوری مطلق برای فعالیت داوطلبانه امداد و نجات و حسین سلیمانی فارسانی برای ۲۴ بار اهدای خون نیز تقدیر شد.

از صیاد شیخی برای فعالیت داوطلبانه در حوزه فرهنگ سازی آموزش و حفاظت محیط زیست و از سهیل خسرو نژاد برای جلوگیری از قطع ۱۵ اصله درخت کهنسال از طریق طرح نوآورانه تقدیر شد.

همچنین از بهمن پرورش برای ۱۸ سال امداد و نجات، محمدحسین کوبادی برای عملیات متعدد امداد و نجات در محیط های آبی و شنا در طول خلیج فارس نیز تقدیر شد.

از سارا خادم الشریعه نخستین دختر شطرنج باز ایرانی که در درجه استادی قرار دارد نیز تقدیر شد.

در این مراسم از شادی عرفانیان برای مشارکت در اردوهای جهادی، زهره قزلسفلی برای مشارکت در اردوهای یاری رسانی و از کرم جعفری برای یاری رسانی به معلولان و مددجویان تقدیر شد.

همچنین از گروه جهادی منتظران ظهور برای ارائه خدمات دندانپزشکی در مناطق محروم، از گروه جهادی رضویون برای فعالیت در اعزام گروه های امداد و نجات و از گروه جهادی شهید هدایت برای ارائه خدمات گستره پزشکی در مناطق محروم تقدیر شد.

در حوزه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از کانون همدلی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تقدیر شد.

در این مراسم از کانون خیریه دانشجویی بهار از دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای ارائه خدمات به معلولان و مددجویان و کمک به کودکان کار و از دانشجویان عضو تیم های حمایت روانی و اجتماعی سهند برای حمایت روانی، اجتماعی و فرهنگی از آسیب دیدگان حوادث طبیعی تقدیر شد.