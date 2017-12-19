مجتبی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، جدایی بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی را مشکل اصلی ساخت و ساز در کشور و به ویژه در استان کرمانشاه دانست.

وی جدایی دانشگاه از صنعت ساخت و ساز را از چالش های موجود عنوان کرد و افزود: متأسفانه ارتباط تنگاتنگ و محکمی میان دانشگاهیان، مهندسان، تکنسین های اجرایی و استادکاران وجود ندارد و این مجموعه ها جدا از هم هستند.

فتحی میل به قانون گریزی و فاقد ارزش بودن رعایت قوانین فنی و مهندسی ساخت و ساز، واقعی نبودن بخش عمده ای از نقشه های طراحی شده و مجریان ساخت و ساز و در نهایت سردرگمی را از دیگر مشکلات حوزه ساخت و ساز برشمرد.

وی همچنین به بلاتکلیفی و عدم مسؤولیت مهندسین طراح، ناظر و مجری در بحث ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: مهندسین دارای دانش به روز نیستند از طرفی دانشگاه ها نیز مکلف به ارتقاء سطح دانش مهندسان استان خود با برگزاری دوره های آموزشی سالیانه مستمر نیستند.

فتحی با اشاره به اینکه کارخانجات تولید کننده مصالح اصلی ساختمان از قبیل میلگرد، تیرآهن و تیرچه فاقد حداقل های استاندارد علمی لازم هستند، گفت: ناکافی بودن کنترلهای موجود نیز از دیگر مشکلات است.

وی به عدم وجود نیروها و استادکاران اجرایی طبقه بندی شده دارای صلاحیت مهارتی اشاره کرد و افزود: باید به این مباحث اصلی توجه داشت که آیا آزمایش تعیین مقاومت بتن برای قبولی یک ساختمان بتنی کافی است؟ و آیا نحوه عمل آوری و دوام بتن کنترل می شود؟!

این استاد دانشگاه خواستار انسجام بیشتر میان جامعه دانشگاهی دستگاه های اجرایی در امر ساخت و ساز شد.