سقوط یک کارشناس زمین شناسی در گسل هجدک/ نجات پس از شش ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته یک تیم زمین شناسی در حال بررسی میدانی گسل هجدک بود که یکی از اعضای تیم در زمان بازدید میدانی از گسل دریکی از عارضه ها سقوط می کند و دچار جراحت می شود.

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه گم شدن وی به تیم های امدادی هلال احمر کرمان اطلاع داده می شود و در نهایت وی پس از شش ساعت جستجو نجات داده می شود.

رضا فلاح، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: دو تیم امداد و نجات از گردنه خراسانی و کوهستان به منطقه اعزام شدند که با توجه به تاریک بودن هوا پیدا کردن فرد گم شده شش ساعت به طول می انجامد.

وی گفت: این فرد دچار جراحت مختصر شده بوده و ساعت سه صبح پیدا می شود.

وی ادامه داد: کارشناسان زمین شناسی برای بررسی علمی منطقه و مطالعات بیشتر در کانون زمین لرزه حضور داشتند که برای بررسی بهتر منطقه قبل از تاریکی هوا از یکدیگر جدا می شوند و یکی از این افراد دچار حادثه می شود.