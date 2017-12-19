ورزشکار تیم تهران مدال طلا را کسب کرد/متین حیدری سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انفرادی تور ایرانی تنیس روی میز زیر ۲۱ سال کشور ظهر روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه با مشخص شدن نفرات برتر در سننندج به پایان رسید.

در این رقابت ها ورزشکارانی از ۱۹ استان سراسر کشور به مدت دو روز در سالن ورزشی کمیته امداد امام(ره) شهرک قار سنندج با هم پیکار کردند.

در پایان مسابقات، آریا امیری از تهران بر سکوی نخست ایستاد و نشان طلا را بر گردن آویخت، آرین غفاری از البرز مدال نقره را از آن خود کرد، متین حیدری از کردستان و امیررضا عباسی از تهران مشترکا مقام سوم این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

مسابقات انفرادی تور ایرانی تنیس روی میز زیر ۲۱ سال کشور طی روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه به میزبانی شهر سنندج برگزار شد.

این رقابت ها در بخش بزرگسالان از صبح روز ۲۹ آذرماه با حضور مدعیان و ورزشکاران صاحب نام آغاز می شود.