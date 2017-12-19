امدادرسانی خبرگزاری فرانسه به ریاض با فضاسازی علیه ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال شلیک یک فروند موشک بالستیک توسط ارتش و کمیته های مردمی یمن به سوی کاخ ملک سلمان پادشاه سعودی به تلافی بیش از ۳ سال تهاجم بی وقفه ریاض علیه مردمی بی دفاع یمن، خبرگزاری فرانسه نیز با دامن زدن به فضاسازی های همیشگی عربستان علیه ایران ادعا کرد: عربستان می‌ گوید موشک شلیک شده به سوی ریاض موشکی «حوثی-ایرانی» بود.

لازم به ذکر است، ارتش و کمیته های مردمی یمن ساعاتی پیش یک فروند موشک بالستیک به شهر ریاض شلیک کردند.

گفته می شود که این موشک، کاخ «الیمامه» در ریاض را هدف قرار داده است.

«محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله یمن تأئید کرد که ارتش و کمیته های مردمی این کشور یک فروند موشک بالستیک به شهر ریاض شلیک کرده اند.