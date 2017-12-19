مسکو: سند راهبردی جدید آمریکا دارای ماهیت امپریالیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در واکنش به راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا اظهار داشت آمادگی واشنگتن برای همکاری با روسیه که در استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا مشخص شده است، جنبه مثبت این سند است.

پسکوف گفت: پس از بررسی این سند به ویژه بخشهایی که مربوط به کشور ما است، می توانید ماهیت امپریالیستی این سند را مشاهده کنید، و این سند همچنین نشان دهنده عدم تمایل آمریکا به رها کردن ایده ی دنیای تک قطبی و پذیرش جهان چند قطبی است.

پسکوف تأکید کرد که مسکو نمی تواند با نگرش آمریکا نسبت به روسیه که در این سند بیان شده، و روسیه را به عنوان یک تهدید برای امنیت آمریکا می نامد، موافقت کند.

وی افزود: اما در عین حال، این استراتژی نکات مثبتی نیز دارد، به ویژه در خصوص همکاری با روسیه در زمینه هایی است که با منافع آمریکا مطابقت دارد. همانطور که رئیس جمهور روسیه قبلا گفته است این کاملا با رویکرد ما مطابقت دارد؛ چرا که مسکو نیز با همکاری آمریکا در مناطقی که برای ما مفید است، و با توجه به اینکه همتایان آمریکایی ما چه میزان آماده هستند، همکاری می کند.