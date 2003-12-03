يمن از عضويت ايران در اتحاديه عرب به عنوان ناظر حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، يك مسوول در وزارت امور خارجه يمن با اعلام اين خبر به خبرگزاري رسمي يمن "سبا" گفت : يمن مواففت خود را با درخواست ايران به اتحاديه عرب ابلاغ كرده است و از مشاركت هر كشور اسلامي به عنوان عضو ناظر در اتحاديه عرب استقبال مي كند.

وي افزود: مشاركت ايران و هركشور اسلامي باعث تقويت نقش اتحاديه عرب و منجر به همكاري ميان كشورهاي عربي و اسلامي خواهد شد.

ايران هفته گذشته خواستار آن شد تا به عنوان عضو ناظر به اتحاديه عرب بپيوندد.

عبد الواسع الارياني سفير يمن در تهران نيز عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با "مهر" ، حضور ايران را به عنوان ناظر در اتحاديه عرب مهم ارزيابي كرد.

الارياني تاكيد كرد : يمن براي ايران جايگاه بالايي قائل است و از عضويت تهران در اتحاديه عرب به عنوان ناظر استقبال مي كند.

سفير يمن در ادامه با اشاره به اينكه خبر حمايت يمن از عضويت ايران دراتحاديه عرب در پايگاه اينترنتي خبرگزاري رسمي يمن "سبا" منتشر شده است ، افزود : من هنوز به طور رسمي چنين خبري دريافت نكرده ام و آنچه وجود دارد ، در پايگاه اينترنتي خبرگزاري رسمي يمن "سبا " آمده است كه براي اطلاع از جزئيات آن با وزارت امور خارجه يمن تماس خواهم گرفت.