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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷

دادستان شهرستان سرپل ذهاب خبر داد:

پلمب یک قصابی که گوشت خوک را به جای گوشت گاو عرضه می‌کرد

پلمب یک قصابی که گوشت خوک را به جای گوشت گاو عرضه می‌کرد

کرمانشاه- دادستان عمومی و انقلاب سرپل ذهاب گفت: یک واحد صنفی عرضه کننده گوشت خوک در شهرستان سرپل ذهاب پلمب شد.

محمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر پلمب یک واحد صنفی عرضه کننده گوشت خوک در سرپل ذهاب و فعالیت‌های مجرمانه یک قصابی در سرپل ذهاب، نیروهای یگان محیط زیست موضوع را با مقام قضایی درمیان گذاشتند.

صادقی بیان کرد: در بررسی‌ها مشخص شد که متهم گوشت خوک را پاک کرده و پس از بسته بندی و الصاق پرچسب به‌عنوان گوشت یخ زده گاو برزیلی به فروش رسانده است.

دادستان عمومی و انقلاب سرپل ذهاب افزود: صاحب قصابی دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، مکان مورد نظر نیز پلمب گردید و فرد دستگیر شده با قرار تامین کیفری آزاد شده است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.

کد مطلب 4177105

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