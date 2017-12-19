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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۶

معاون سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی:

انتقاد پذیر بودن رکن اصلی در مدیریت است

انتقاد پذیر بودن رکن اصلی در مدیریت است

گرگان- معاون نظارت و ارزشیابی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گفت: مدیران باید به ماموریت های خود آگاه باشند و یکی از ارکان اصلی مدیریت هم انتقاد پذیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، حجت الاسلام غلام حیدری در مراسم افتتاحیه هشتمین دوره بصیرت غیر تمرکزی فرماندهی انتظامی استان، نیروی انتظامی را متولی نظم و امنیت جامعه و مدافع حقوق محرومان عنوان کرد و گفت: همه مدیران، فرماندهان و مسئولان انتظامی در اجرای مأموریت متنوع و گسترده خود رضایت خدا و خلق خدا را در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه برای شناخت حق از باطل و تشخیص درست از نادرست، بصیرت لازم است، اظهار کرد: تقویت بصیرت دینی و سیاسی، موضوع بسیار مهمی است که بایستی به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، سرمایه انسانی را بزرگترین سرمایه هر سازمان عنوان کرد و گفت: سرمایه انسانی مهمترین رکن و عامل پیشرفت سازمان محسوب شده و همه فرماندهان و مدیران بایستی در حفظ و صیانت از این سرمایه بزرگ تلاش کنند.

وی نظارت، کنترل، آموزش و هدایت در صحنه عمل را از مهمترین وظایف مدیران شایسته عنوان کرد و گفت: مدیران بایستی به امور مأموریتی خود به خوبی آشنا بوده و انتقاد پذیر باشند و در انجام مأموریت خود، خداوند را در نظر بگیرند.

حجت الاسلام حیدری با تأکید بر اینکه همه فرماندهان و مدیران در قبال عملکرد زیر مجموعه مسئول هستند، اظهار کرد: آموزش، آگاه سازی، نظارت، کنترل، افزایش مهارت و توجه به معنویات و ارزش های اسلامی بایستی مدنظر همه فرماندهان و مدیران انتظامی قرار گیرد.

وی کارآیی، اثر بخشی و بهره وری را در ارزیابی عملکرد یک یگان بسیار مهم و تأثیر گذار دانست و بیان کرد: در حوزه نظارت و کنترل سازمانی باید مواردی چون کیفی سازی و پایش مستمر مولفه نظارت و کنترل ، تعامل با رده های نظارتی، دریافت گزارش و شکایت و برآورد صحیح ،موثر و کاربردی مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در نیروی انتظامی توجه به سه بعد فردی، سازمانی و محیطی بسیار مهم و تأثیرگذار است، اضافه کرد: در بعد فردی جذب و گزینش صحیح منابع انسانی، آموزش، کارکرد صحیح و صیانت از فرد و انتصاب شایسته و به موقع باید در اولویت قرار گیرد.

حجت الاسلام حیدری یادآور شد: در حوزه سازمانی هدایت درست و به موقع، حمایت مادی و معنوی، نظارت و کنترل مستمر و پیگیری دقیق، فراگیر و موثر و در حوزه محیطی توسعه کمی و کیفی محیطی، آمایش، نگهداشت و شناسایی ابعاد مأموریتی باید مدنظر باشد.

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، بصیرت افزایی را لازمه مأموریت های نیروی انتظامی عنوان و خاطر نشان کرد: اولین گام برای بصیرت افزایی کارکنان شناسایی آسیب ها و نقاط آسیب پذیر مأموریت ها است.

کد مطلب 4177106

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