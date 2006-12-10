ایجاد کمیته های راهبردی علوم دندانپزشکی

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای دندانپزشکی از سوی متخصصان و دست اندرکاران رشته دندانپزشکی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شده بود که این شورای مشورتی به شورای سیاستگذاری ارتقاء پیدا کرده است.

وی یاد آور شد: کمیته های راهبردی علوم دندانپزشکی با حضور 10 تا 15 نفر از صاحبنظران و مغزهای متفکر رشته های مختلف دندانپزشکی و یک نماینده از انجمن علمی آن رشته مربوطه تشکیل جلسه می دهد.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: کمیته های راهبردی کشوری فعالیت وسیعی در زمینه رشته های مرتبط با دندانپزشکی خواهند داشت و تدوین برنامه های راهبردی بلند مدت از جمله برنامه های آموزشی، نظر دادن راجع به برنامه درسی هر رشته، برنامه های آموزشی تخصصی و فلوشیپ ها، برنامه های بازآموزی و برنامه های حوزه سلامت دهان و دندان را بر عهده دارند.

وی یاد آور شد: راهکارهای رسیدن به شاخص های ملی و منطقه ای نیز باید از سوی این کمیته ها تدوین شود.

فاضل تأکید کرد: وزارت بهداشت سرمایه گذاری وسیعی برای این کمیته های راهبردی انجام داده و انتظار می رود که این برنامه ها به صورت عملیاتی و کارآمد تدوین شود.