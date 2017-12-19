۴ نفر توسط پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، به دنبال بازداشت ۴ نفر در «سَوس یورکشایر» (South Yorkshire) و «دِربی شایر» (Derbyshire) به ظن برنامهریزی برای عملیات تروریستی، تیم خنثی سازی بمب ارتش انگلیس در ساختمانی واقع در «چسترفیلد» (Chesterfield) مستقر شد.
پس از این رویداد، پلیس منطقه را به محاصره کامل خود درآورد و منازل اطراف این ساختمان را تخلیه کرد.
بر اساس اعلام پلیس، یک مرد ۳۱ ساله به ظن برنامهریزی برای عملیات تروریستی در این ساختمان بازداشت شده است.
تحقیقات از بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی و پلیس انگلیس آغاز شده قرار است در آینده در این خصوص اطلاع رسانی شود.
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