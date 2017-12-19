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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۷

رقابت های قهرمانی شنا در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

رقابت های قهرمانی شنا در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد- رقابت های قهرمانی شنا در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، پنج تیم حاضر در مسابقات لیگ شنا استان در مرحله دوم این مسابقات با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این مسابقات در هشت ماده شامل ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد، ۵۰ و ۱۰۰ متر کرال پشت، ۵۰ و ۱۰۰ متر قورباغه و ۵۰ و ۱۰۰ متر پروانه برگزار می‌شود و شناگران شرکت‌کننده در این مسابقات در رده‌های سنی زیر هشت سال، ۹ سال، ۱۰ سال، ۱۱-۱۲ سال و ۱۳- ۱۴ سال با یکدیگر مسابقه می‌دهند.

استخر شنای شهید فاضل شهرکرد میزبان مرحله دوم مسابقات لیگ شنای استان است.

کد مطلب 4177126

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