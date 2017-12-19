انور قرقاش ایران را به تسلیح موشکی انصارالله متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «انور قرقاش» وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه در واکنش به شلیک موشک بالستیک انصار الله به سوی ریاض، بار دیگر ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرد.

در حالی که ایالات متحده، عربستان و امارات موج جدیدی علیه ایران آغاز کرده و تهران را به تسلیح انصارالله متهم می کنند، وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه این کشور در صفحه توییتر خود نوشت: شلیک این موشک نشان داد که تصمیم برای شروع عملیات توفان قاطع تصمیم درستی بوده است.

وی با تکرار ادعاهای بی پایه و اساس خود علیه ایران هم گفت: با هر موشک ایرانی که حوثی ها به اهداف غیر نظامی شلیک می کنند ضرورت عملیات توفان قاطع روشن می شود.

پیشتر انصار الله اعلام کرده بود که با یک موشک بالستیکی برکان 2 ساخت داخل این کشور یک نشست رهبران سعودی در قصر یمامه در ریاض را هدف قرار داده است. این در حالی است که ریاض ادعا می کند این موشک مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده بوده است.