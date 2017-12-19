طاهری و هدایتی در دادگاه پاسخگو باشند/ داوری باید کارشناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی پس از شکست تیمش برابر صنعت نفت آبادان از مرحله یک چهارم جام حذفی کشور گفت: قبل از هر چیز باید بگویم به شدت از داوری ناراحت هستیم. بازی امروز باید کارشناسی شود. من از طرف بازیکنان از گرشاسبی می خواهم تا شکوائیه ای را علیه داور این دیدار نوشته و به کمیته داوران ارائه کند. متأسفانه این داور بسیار ضعیف عمل کرد و در تمام دقایق بازی به ضرر ما سوت زد.

حسینی تأکید کرد: وقتی می گویم عده ای به دنبال فریب مردم هستند حرف های مرا جدی نگرفتند اما امروز به اینجا رسیدید که همان فریب ها باعث شده است تا پرسپولیس ضربه بخورد. مگر می شود داور در چند قدمی صحنه باشد، پنالتی را ببیند و دوباره رأی خود را برگرداند. بازیکنان حریف بارها بازیکنان ما را با خطا سرنگون کردند. شماره ۱۹ این تیم چند بار هنگام ضد حمله های ما خطا کرد اما داور به راحتی چشم پوشی کرد.

وی در خصوص دعوای طاهری و حسین هدایتی هم اظهار داشت: این چه بازی ای است که شروع کرده اند و چوب آن را پرسپولیس می خورد. اگر آنها مشکلی دارند باید در دادگاه مطرح و حل و فصل کنند نه اینکه بازیکن ما تا نیمه شب بیدار بماند، دعوای این دو را ببیند و صبح همه بازیکنان در مورد آن صحبت کنند. به بازیکن چه ربطی دارد که چقدر پول جابجا شده وقتی حتی یک ریال آن به هیچ کدام از بازیکنان پرسپولیس نرسیده. پس بهتر است این آقایان گلایه های خود را در دادگاه مطرح کنند نه در تلویزیون.

کاپیتان پرسپولیس با انتقاد از عملکرد سازمان لیگ هم توضیح داد: مگر می شود اول هوا الوده باشد بعد بازی از ساعت ۱۶:۱۵ به ۱۴:۳۰ تغییر پیدا کند. همه دست به دست هم دادند تا پرسپولیس را به زیر بکشند و این همان فریبی است که من مدتها در مورد آن صحبت کردم اما گوش شنوایی نبود.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: یک عده به دنبال ضربه زدن به پرسپولیس هستند و نمی خواهند این تیم روزهای خوشی داشته باشد. بنابراین مردم و مسئولین باشگاه باید هوشیار باشند و اجازه ندهند که اتفاقات ناخوشایندی برای پرسپولیس رخ بدهد.

وی در پایان تصریح کرد: برای چندمین بار می گویم آقای گرشاسبی باید شکوائیه ای علیه این داور تنظیم کند زیرا او در بازی مقابل پارس جم جنوبی هم همین بلا را بر سر ما آورد. پس بنابراین بهتر است گرشاسبی اعتراض خود را به کمیته داوران ارائه کند.