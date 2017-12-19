جلسه فوق العاده شورای پول و اعتبار در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فوق العاده شورای پول و اعتبار هم اکنون در بانک مرکزی در حال برگزاری است.

مهدی کسرایی پور نماینده بانک مرکزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام خبر فوق گفت: مشکل بانکی در دریافت و پرداخت با روسیه نداریم و در چهار کشور دیگر حوزه CIS نیز شعبه داریم.

وی افزود: بانک تجارت در بلاروس، بانک ملی در باکو و بانک ملت در ایروان شعبه دارند، اما به این موضوع بسنده نکرده‌ایم و پیگیری می کنیم که بتوانیم از خدمات بانک های روسی در کشورهای حوزه CIS استفاده کنیم.

نماینده بانک مرکزی ادامه داد: در مورد روابط بانکی با اوکراین نیز کمیته بانکی تشکیل شده و ۱۰ روز دیگر آقای عراقچی به این کشور سفر می‌کند تا روابط از سرگیری شود. وی در پاسخ به مشخص نبودن قیمت روبل نیز گفت: امکان دریافت و پرداخت یورویی با بانک‌های روسیه وجود دارد، همچنین بانک مرکزی قیمت آزاد روبل را اعلام می‌کند و حاضر است ارز حاصل از صادرات را به واسطه بانک‌های تجاری خریداری کند.