احتمال لغو رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی اظهار داشت که امکان دارد برای کاهش تنش‌ها پیش از بازی ‌های المپیک زمستانی، تمرین‌های نظامی مشترک با آمریکا را محدود کنیم.

مون جائه این گفت: من چنین پیشنهادی را به آمریکا ارائه کرده ام و آمریکا در حال حاضر آن را بررسی می کند، اما همه این ها بستگی به چگونگی رفتار کره شمالی دارد.

هفته گذشته نیز روزنامه فیننشال تایمز اعلام کرد که سئول از واشنگتن درخواست کرده است تا تمرینات نظامی خود را تا پس از بازی های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ که در شهر پیونگ چانگ کره جنوبی برگزار می شود به تعویق اندازند تا از تحرکات کره شمالی در طول بازی ها جلوگیری کند.

آمریکا و کره جنوبی به طور مرتب تمرینات نظامی انجام می دهند و این اقدام آن ها توسط پیونگ یانگ به عنوان اعمال خشونت علیه کره جنوبی تلقی می شود. روسیه و چین نیز بارها اعمال آمریکا در خصوص اقدامات جنگی در شبه جزیره کره را محکوم کرده اند.