بايد به فكر شناخت نقاط ضعف مان باشيم

مرتضي محصص كارشناس ومدرس بين المللي فيفا با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: اين شكستها بايد مارا به تلاش بيشتر براي رفع اشكالات فني وتيمي وادار كند واينكه چه اشتباهات ونقاط ضعفي درتيم وجود دارد وتا فرصت هست درصدد رفع آنها باشيم.

وي افزود: شكست هميشه هم اتفاق ناگواري نيست، بلكه اگرظرفيت پذيرش آن را داشته باشيم وبدنبال رفع اشكالات مان برويم، مي توانيم ازهمين شكستها به سمت پيروزيهاي آينده پل بزنيم.

كارشناس فوتبال كشورتصريح كرد: به نظرمن بااين شكست كاربرانكو دشوارترخواهد شد، زيرااوبراي بازي هاي آينده بايد همه چيز را ازنوبسازد ومسائل زيادي را براي مسابقات بعدي درنظربگيرد. هرچند با روحياتي كه ازاوسراغ دارم، مطمئنم اوبدنبال ضعفهاي تيم ملي خواهد بود وبراي آينده برنامه ريزي مناسبي خواهد داشت.

محصص تاكيد كرد: فوتبال ما بايد اهداف بزرگتري نظيرراهيابي به جام جهاني 2006 آلمان را براي هدف بگيرد ودراين راه به فكررويارويي با حريفان قوي تري باشد. تيمهاي نظيركويت هرگزدرسطح واندازه فوتبال ما نيستند وممكن است دربعضي مواقع به پيروزيهايي هم مقابل فوتبال ما بدست آورند، ولي اين نبايد ما را ازهدف اصلي مان دوركند وباعث شود ازبرنامه ريزي براي آينده غافل شويم.