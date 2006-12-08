شناخت و عمل به معارف اسلامی دو عامل مهم در پاسداری از ارزشهای دین اسلام هستند

سید علی موسوی نژاد مدیر گروه مذاهب اسلامی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به طور طبیعی یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در حفظ و پاسداری از ارزشهای معنوی دین اسلام شناخت معرفت و آگاهی درست از معارف اسلام به شکل عملی و منطقی است.

وی در ادامه افزود: بعد از شناخت مسائل و معارف دینی در راستای حفظ ارزشهای دین اسلام، راهکارهای این امر را با توجه به شرایط و موقعیتهای موجود باید در نظر بگیریم.

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم با بیان اینکه شناخت معارف اسلامی با در نظر گرفتن شرایط موجود در جامعه و ویژگیها و نیازهای مردم امکان پذیر است، یادآور شد: برای حفظ ارزشهای معنوی دین اسلام تلقی عمومی مردم از ارزشها مهم است چرا که با یکسری از عوامل موجود در اجتماع و ب ویژه عدم تلقی اشتباه از ارزشهای دین اسلام این ارزشها به ارزشهای غلط و به تعبیری ضد ارزش تبدیل می شوند.

وی با تأکید بر اینکه پاسداری ارزشهای دین اسلام نیازمند دو عامل شناخت و عمل به معارف اسلامی است، افزود: یکی از مهمترین مباحث در پاسداری از ارزشهای دین اسلام روشهای به کارگیری این معارف در زندگی است، چرا که اگر این معارف با اهمیت فراوانی که نزد خداوند متعال دارند و همچنین انبیاء در حفظ آن از جان خود هم دریغ نکرده اند با به کارگیری روشی نادرست در زندگی پیاده شوند باعث می شوند که ارزشهای درست دین اسلام بدرستی تفهیم نشوند و این بسیار عامل پرخطری است در عدم پاسداری از ارزشهای دین اسلام.