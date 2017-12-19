به گزارش خبرنگار مهر، شورای آموزش و پرورش لرستان شامگاه سه شنبه به ریاست معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان برگزار شد، جلسه ای که دو ساعت طول کشید و مجالی برای شرح «نداری» دو دستگاه آموزش و پرورش لرستان و شهرداری خرم آباد فراهم کرد.

خدانظر دریکوند مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در این جلسه با اشاره به اینکه در وزارت آموز ش و پرورش مشکل تامین اعتبار وجود دارد و اعتبارات جوابگو نیست، اظهار داشت: برای برون رفت از این مشکلات تبصره ای به قانون بودجه ۹۶ اضافه کرده اند که مجوزهایی به آموزش و پرورش می دهد تا با تغییر کاربری و بهینه سازی برخی فضاها ارزش افزوده آنها را بالا ببرد و منابع مستمر درآمدی ایجاد کند.

ماجرای پلمب خانه معلم خرم آباد

وی با بیان اینکه درخواست داریم این قانون را مجددا سال بعد ادامه دهند، تصریح کرد: از سوی دیگر آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض معاف است اما عوراض سنگینی از سوی شهرداری بر ما تحمیل می شود و یا مکان های ما را پلمب می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: در همین ارتباط شهرداری تعدادی نیوجرسی جلوی درب خانه معلم خرم آباد گذاشته بود و آن را پلمب کرد؛ سال گذشته بیش از ۳ میلیارد عوارض برای ما تعیین شده بود.

میرزایی رئیس اداره حقوقی آموزش و پرورش لرستان نیز در سخنانی با اشاره به اینکه شهرداری بدون در نظر گرفتن قوانین مدارسی که قبلا احداث شده اند را ارجاع می دهد به کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارضی را می گیرد، ادامه داد: شهرداری در سال ۸۹ تعداد ۴ ملک در خیابان ۱۷ شهریور، ضلع شرقی میدان استانداری و دبستان بهاروند را بدون پرداخت ریالی اعتبار تخریب کرده چون در طرح تعریض خیابان بوده اند.

اگر شرایط ارجاع مدارس به کمیسیون ماده ۱۰۰ ادامه یابد، باید خود مدارس را به شهرداری تحویل بدهیم

وی خطاب به مسئولان با بیان اینکه فکری به حال این موضوع کنید، تصریح کرد: اگر همه مدارس بخواهند به کمیسیون ماده ۱۰۰ بروند باید به جای پرداخت عوارض دیگر خود مدارس را به شهرداری بدهیم.

هرمز نصیری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان با اشاره به اینکه در مورد خانه معلم خرم آباد، شهرداری عوارض نوسازی را طلب دارد که معافیت آموزش و پرورش از عوارض نوسازی در قانون ذکر نشده است، اظهار داشت: در این رابطه خانه معلم ۸۵ میلیون تومان بدهی به شهرداری دارد.

شهرداری به علت کمبود مالی به ادارات چسبیده و عوارض می گیرد

وی با بیان اینکه در خصوص معرفی مدارس به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز ضرورت دارد قبل از ساخت مدرسه، پروانه ساخت گرفته شود که بعدا به دلیل نداشتن پروانه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده نشوند، تصریح کرد: شهرداری به علت کمبود مالی چسبیده به ادارات و عوارض می گیرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان یادآور شد: در مورد جریمه ۲ میلیاردی خانه معلم نیز مستندات ارائه شود و ما کارشناس می فرستیم تا بر اساس تعرفه شهرداری دوباره میزان جریمه این فضا را محاسبه کنیم.

اردشیر دریکوند رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد با اشاره به اینکه کاربری ملک خانه معلم خرم آباد الان مهدکودک است و هنوز روال قانونی تغییر کاربری را طی نکرده است؛ اظهار داشت: این ملک تصرف پیاده رو کرده است، در یک منطقه مسکونی احداث شده و پارک خودروهایی که به آنجا مراجعه می کنند مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و شکایاتی داشته اند، به همین دلیل ملک هم رای دوم پلمب دریافت کرده است.

شهرداری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مانده است

وی با بیان اینکه بودجه مصوب شهردای ۲۳۰ میلیارد بوده که در ۶ ماهه امسال ۲۱ میلیارد که حدود ۲۰ درصد می شود تخصیص یافته است، تصریح کرد: شهرداری که می خواهد درآمدزایی کند و در بحث های عمرانی و آبادانی کار کند فقط در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مانده است؛ لذا این نهاد دریافت مطالبات خود از دیگر دستگاه ها را در دستور کار دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد ادامه داد: این وضعیت شهر ما است و انتظار داریم در بحث فرهنگ سازی مشارکت مردم کمک کنید تا خدمات دهی که جزو وظایف شهرداری است انجام شود.

دکتر حسین مهرداد عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای آموزش و پرورش لرستان نیز در این رابطه با اشاره به اینکه نمی خواهم دفاعی از آموزش و پرورش داشته باشم، فقط می خواهم تعریفی از مدیریت کنم، مدیریت بهره وری از دانش است، تصریح کرد: بهره وری دانش برای تشخیص دشواری کار و حل آن یعنی مدیریت، مدیر یعنی کسی که قدرت حل مسئله را در خود می داند.

مشکلات لرستان را مدیران با تفکر غیرمعمول حل می کنند

وی با بیان اینکه ۳۰ سال است در این شورا هستم، هرموقع بحث شهرداری می شود، می گویند ما نمی توانیم و پول نداریم، گفت: چرا روز اول سینه سپر می کنید که به من رای بدهید، راه پول درآوردن را پیدا کنید؛ مشکلات لرستان را مدیران با تفکر غیرمعمول حل می کنند؛ حالا آمدیم پولی از آموزش و پرورش گرفتید آیا مشکل حل می شود؟

این عضو شورای آموزش و پرورش لرستان افزود: مدیریت باید تغییر تفکر دهد و اگر واقعا نمی تواند پول درآورد برود کنار کسی دیگر بیاید؛ در مورد آموزش و پرورش باید انعطاف پذیر باشیم و کمک کنیم مشکلات آن حل بشود.

مشکلات پلمب خانه معلم و استخر معلم را یک بار برای همیشه حل کنیم

حبیب الله خجسته پور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز با اشاره به اینکه عوارض تغییر کاربری فضاهای آموزش و پرورش با توجه به بند «ه» تبصره ۹ مشخص شده و شهرداری در زمان تغییر کاربری نباید از آنها عوارض بگیرد، اظهار داشت: این موضوع را خلط مبحث نکنیم با جرایم تخلفات، اگر فضایی بدون اطلاع شهرداری تغییر کاربری یافت در واقع تخلف کرده ایم؛ لذا باید پیش از تغییر کاربری مجوزهای لازم از شهرداری گرفته شود.

وی با بیان اینکه هرجا بناست تغییر کاربری فضاهای آموزش و پرورش شود شهرداری حق دریافت عوارض ندارد، تصریح کرد: متاسفانه دو سه سال است هربار مواجه هستیم با تماس هایی که جلوی خانه معلم نیوجرسی گذاشته اند و پلمب شده و کمک کنید، استخر معلم بارها پلمب می شود و از این قبیل مشکلات داریم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: این مسائل را یک بار برای همیشه حل کنیم، البته نباید بر اساس سرانه دانش آموز فعلی در مورد تغییر کاربری ها تصمیم بگیریم که مدارس فلان محله را حذف کنیم، ممکن است ۲۰ سال دیگر نیاز به مدرسه داشته باشیم.

سرانه مدارس به شرط تحقق ۱۰۰ درصدی بسیار کمتر از بودجه ای است که برای فلان موسسه فرهنگی در نظر گرفته اند

خجسته پور با اشاره به اینکه وقتی قانون بودجه را نگاه می کنیم، متوجه می شویم که آموزش و پرورش خوب دیده نشده است، سرانه مدارس به شرط تحقق ۱۰۰ درصدی بسیار کمتر از بودجه ای است که برای فلان موسسه فرهنگی در نظر گرفته اند، گفت: در کنار آن تبصره هایی در نظر گرفته اند که کمک هایی به آموزش و پرورش شود؛ از جمله تغییر کاربری فضاها.

وی با بیان اینکه البته به دنبال تغییر کاربری ۱۰۰ درصدی نیستیم، اما چند مکان داریم که ویژه می توان روی آنها کار کرد، تصریح کرد: در مورد خانه معلم باید عوارض نوسازی که به شهرداری بدهی دارد مجدد احصاء شود، شورای شهر نیز از تخفیفات استفاده کنند و تخفیف بدهند به آموزش و پرورش و مابقی بدهی را ببرند روی طلبی که آموزش و پرورش در حوزه تخریب مدارس خود از شهرداری دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان یادآور شد: در خصوص تغییر کاربری خانه معلم نیز باید اقدام قانونی شود.