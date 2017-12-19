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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۱۶

ژاپن و کره جنوبی از چین خواستند به کره‌شمالی فشار بیاورد

ژاپن و کره جنوبی از چین خواستند به کره‌شمالی فشار بیاورد

وزرای خارجه ژاپن و کره‌جنوبی از چین خواستند تا برای اعمال فشار بر کره شمالی با هدف پایان دادن به برنامه‌ های موشکی و اتمی این کشور اقدامات بیشتری انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه ژاپن اعلام کرد که توکیو و سئول از چین خواستند تا برای اعمال فشار بر کره شمالی با هدف پایان دادن به برنامه‌ های موشکی و اتمی این کشور اقدامات بیشتری را به انجام برساند.

«تارو کُنو» (Taro Kono) وزیر خارجه ژاپن امروز و پس از دیدار با «کانگ کیونگ- وا» (Kang Kyung-wha) همتای خود از کره جنوبی در این باره گفت: درباره نیاز به درخواست از چین برای فشار بر کره شمالی توافق کردیم.

لازم به ذکر است، کره شمالی پیشتر نیز در توضیح آزمایش اخیر موشک قدرتمند بالستیک خود گفته بود این کار به دلیل تهدید از جانب آمریکا انجام شده است.

کد مطلب 4177229

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