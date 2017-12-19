پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال وام برای هر هکتار کشت زعفران

زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال برداشت زعفران در سطح ۱۰۵ هکتار انجام شده که ۱۳هکتار آن در همین سال اضافه شد.

زارعی با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت زعفران استان در شهرستان کرمانشاه است؛ خاطرنشان کرد: بعد از کرمانشاه بیشترین سطح زیر کشت زعفران استان در شهرستان های صحنه، روانسر، هرسین، دالاهو، ثلاث باباجانی و... هستند.

وی تصریح کرد: غیر از شهرستان های سرپل ذهاب و قصرشیرین در تمام شهرستانهای استان زعفران قابل کشت می باشد.

زارعی گفت: در استان کرمانشاه دو کارگاه فرآوری زعفران داریم که در شهرستان کرمانشاه فعال هستند.

وی زعفران را یکی از محصولات اقتصادی بیان کرد که با کمترین مصرف آب نسبت به سایر محصولات باغی در اولویت توسعه بوده و اشتغالزایی مناسبی دارد.

زارعی با اشاره به کمکهای تسهیلاتی و بلاعوض در توسعه زعفران گفت: برای هر هکتار کشت زعفران ۲۰ میلیون تومان وام پرداخت می شود و یا اگر کشاورزان بخواهد کمک بلاعوض استفاده کنند ۱۰میلیون تومان پرداخت می شود.