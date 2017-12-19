تاکید بر وحدت عمل در حل تنش میان فلسطین و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالله دوم، پادشاه اردن در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد: قدس کلید حل همه چالش هایی است که ما با آن روبه رو هستیم و باید برای حل تنش فلسطین و اسرائیل وحدت عمل داشته باشیم.

وی در ادامه صحبت های خود تصریح کرد: هیچ راهی برای حل تنش فلسطینی و صهیونیستی خارج از چهارچوب مسالمت آمیز دو جانبه وجود ندارد.

پادشاه اردن تصریح کرد: پیشرفت بسیاری در از بین بردن تروریست ها در سوریه وجود داشته است.

وی اظهار داشت: من و رئیس جمهور فرانسه بر این امر اتفاق نظر داریم که تصمیم آمریکا در مورد قدس با قوانین بین المللی در تعارض است.