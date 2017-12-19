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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۲۲:۳۲

معاون کمیته امداد استان مرکزی خبر داد:

جمع آوری ۵۰میلیاردریال زکات در مرکزی/ساخت مسکن زنان سرپرست خانوار

جمع آوری ۵۰میلیاردریال زکات در مرکزی/ساخت مسکن زنان سرپرست خانوار

خمین- معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی گفت: امسال تعهد استان مرکزی برای جمع آوری زکات، ۸۶ میلیارد ریال است که در هشت ماه نخست سال بیش از ۵۰ میلیارد ریال زکات جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی جلالی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی زکات در خمین اظهار داشت: از محل زکات جمع آوری شده در سطح استان ۳۰ فقره جهیزیه تامین، ۷۵ مورد خدمات درمان، ۵۲ مورد کمک تحصیلی، ۳۲ مورد تامین و احداث مسکن، یک هزار و ۷۸۰مورد کمک معیشتی و ۶۹۰ مورد خدمات دیگر هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری تعهد شهرستان خمین برای جمع آوری زکات ۸۷۰ میلیون تومان است و تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون تومان زکات در این شهرستان جمع آوری شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی متولی فقرا است و افراد کم درآمد و قشر ضعیف جامعه را مورد حمایت قرار می دهد و این در حالی است که این نهاد حمایتی تولید کننده فقر نیست.

جلالی با اشاره به ساخت مسکن زنان سرپرست خانوار در استان گفت: مسکن زنان سرپرست خانوار شهرستان خمین ۱۸ واحد برای ۱۸ زن سرپرست خانواده و فرزندان یتیم آنها است و نیازمند چهار میلیارد ریال اعتبار می باشد.

 وی ادامه داد: عملیات ساخت این مسکن هشت سال در مرحله فونداسیون قرار گرفته بود که در طی سال های اخیر با کمک خیران و مشارکت های مردمی فعالیت های عمرانی این پروژه آغاز شد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی ضمن قدردانی از مساعدت و همکاری شهرستان های استان برای تامین مصالح این پروژه ادامه داد: تاکنون عملیات اجرایی این پروژه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اتمام آن و قرار گرفتن این واحدهای مسکونی در اختیار زنان سرپرست خانوار نیازمند تامین اعتبار و کمک های خیران است.

جلالی بیان کرد: ۳۸ هزار خانوار در قالب ۹۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی می باشند که از این تعداد ۲۲هزار و ۷۰۰ زن سرپرست خانوار، پنج هزار و ۲۰۰ نفر دانش آموز و یک هزار ۸۰۰ نفر دانشجو هستند.

وی تصریح کرد: اعتبار کمیته امداد از محل اعتبارات دولتی، درآمدهای حاصل از مجتمع های اقتصادی، اعتبارات سفر ریاست جمهوری و مقام معظم رهبری و مشارکت های مردمی در قالب صدقات و زکات و ... است و درآمد حاصل از آن در زمینه کمک های معیشتی، فعالیت های عمرانی، فرهنگی، خدمات آموزشی و حمایت های درمانی برای افراد تحت پوشش و جامعه هدف هزینه می شود.

کد مطلب 4177293

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