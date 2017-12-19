جمع آوری ۵۰میلیاردریال زکات در مرکزی/ساخت مسکن زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی جلالی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی زکات در خمین اظهار داشت: از محل زکات جمع آوری شده در سطح استان ۳۰ فقره جهیزیه تامین، ۷۵ مورد خدمات درمان، ۵۲ مورد کمک تحصیلی، ۳۲ مورد تامین و احداث مسکن، یک هزار و ۷۸۰مورد کمک معیشتی و ۶۹۰ مورد خدمات دیگر هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری تعهد شهرستان خمین برای جمع آوری زکات ۸۷۰ میلیون تومان است و تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون تومان زکات در این شهرستان جمع آوری شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی متولی فقرا است و افراد کم درآمد و قشر ضعیف جامعه را مورد حمایت قرار می دهد و این در حالی است که این نهاد حمایتی تولید کننده فقر نیست.

جلالی با اشاره به ساخت مسکن زنان سرپرست خانوار در استان گفت: مسکن زنان سرپرست خانوار شهرستان خمین ۱۸ واحد برای ۱۸ زن سرپرست خانواده و فرزندان یتیم آنها است و نیازمند چهار میلیارد ریال اعتبار می باشد.

وی ادامه داد: عملیات ساخت این مسکن هشت سال در مرحله فونداسیون قرار گرفته بود که در طی سال های اخیر با کمک خیران و مشارکت های مردمی فعالیت های عمرانی این پروژه آغاز شد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی ضمن قدردانی از مساعدت و همکاری شهرستان های استان برای تامین مصالح این پروژه ادامه داد: تاکنون عملیات اجرایی این پروژه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اتمام آن و قرار گرفتن این واحدهای مسکونی در اختیار زنان سرپرست خانوار نیازمند تامین اعتبار و کمک های خیران است.

جلالی بیان کرد: ۳۸ هزار خانوار در قالب ۹۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی می باشند که از این تعداد ۲۲هزار و ۷۰۰ زن سرپرست خانوار، پنج هزار و ۲۰۰ نفر دانش آموز و یک هزار ۸۰۰ نفر دانشجو هستند.

وی تصریح کرد: اعتبار کمیته امداد از محل اعتبارات دولتی، درآمدهای حاصل از مجتمع های اقتصادی، اعتبارات سفر ریاست جمهوری و مقام معظم رهبری و مشارکت های مردمی در قالب صدقات و زکات و ... است و درآمد حاصل از آن در زمینه کمک های معیشتی، فعالیت های عمرانی، فرهنگی، خدمات آموزشی و حمایت های درمانی برای افراد تحت پوشش و جامعه هدف هزینه می شود.