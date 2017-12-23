توانمندسازی بیماران در مراکز بهبود اعتیاد/اشتغال دغدغه اصلی است

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- رقیه غلامی: یکی از ناهنجاری های اجتماعی که امروز در جامعه از آن به عنوان یک بیماری یاد می شود، مقوله اعتیاد است که خود موجب بروز و ظهور بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود که ورود به هر یک از آن موارد خود بحثی مجزا می طلبد، ولی آن چه بیش از هر چیزی توجه آدمی را به خود جلب می کند آثار تخریبی مانند نقش مخرب اعتیاد در اقتصاد خانواده ،نقش اعتیاد در تربیت فرزندان،به مخاطره انداختن امنیت خانواده، و... است که اعتیاد بر پیکر خانواده ها به جای می گذارد.

این آثار سبب شد با شکل گیری مراکز درمان اعتیاد چه از طریق مراکز بهبودی و چه کلینیک های درمان اعتیاد، فضایی ایجاد شود تا افراد مبتلا به مواد مخدر برای رهایی از چنگال این بیماری بتوانند خود و در نهایت نزدیکان خود را از دام این بیماری نجات دهند.

در این بین مراکزی هستند که گردانندگان آن با عشق وافری که به نجات همدردان خود دارند امکاناتی را فراهم کردند که افراد معتاد و یا همان بیماران پس از گذراندن یک دوره بهبودی بتوانند به تدریج ابتدا سلامت خود را باز یافته و در ادامه با برنامه های آموزشی مستمر که در مرکز می بینند و نیز اتصال آن ها به جلسات انجمن معتادان گمنام پس از ترخیص راه چگونه زیستن را بیابند.

بایدها و نبایدهای مراکز بهبودی بیماران، به ویژه در غرب استان تهران سوالی است، که قصد داریم به آن بپردازیم.

می خواهم پس از بهبود ازدواج کنم

یکی از بیماران مستقر در مراکز بهبودی غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر بهبودی و سلامت را به خوبی طی می کنم و به بهترین شکل از شرایط موجود استفاده خواهم کرد تا بتوانم سلامتی کامل را بدست آورم.

وی که ۲۲ سال سن داشت، گفت: اشتغال پس از بهبودی یکی از دغدغه های من است، چرا که می خواهم پس از بهبودی و یافتن کار اقدام به ازدواج کرده و سال های تلخ گذشته را فراموش کنم.

۵۴ مرکز بهبودی در غرب استان تهران فعالیت دارد

رئیس انجمن مراکز بهبودی غرب استان تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: انجمن مراکز بهبودی غرب استان تهران با هدف ساماندهی هرچه بهتر مراکز اقامتی میان مدت در غرب استان تاسیس شد و تعداد ۵۴ عضو نیز دارد، گفتنی است پس از شکل گیری انجمن مراکز بهبودی،گام های موثری در راه بهبود شرایط موجود مراکز برداشته شد.

جهانبخش فارسی در ادامه افزود: این انجمن در شهرستان های رباط کریم، اسلامشهر، بهارستان، ملارد و شهریار فعالیت دارد.

وی اظهار داشت: نظارت برحسن انجام کار مراکز، ایجاد تعامل بین ادارات ،سازمانها و مراکز ذی ربط با مراکز بهبودی، انعکاس خواسته های صنفی اعضاء، بازدید از مراکز، همسو کردن مراکز،تدارک برنامه های آموزشی،برپائی همایش ها،پیگیری مقوله اشتغال بکار بهبود یافتگان و معرفی آنان به واحدهای تولیدی و صنفی جهت اشتغال از جمله اهم وظایف به شمار می رود.

مذاکره با شهرداری ها جهت بکارگیری بهبود یافتگان

فارسی سپس در مورد اقدامات انجام شده گفت: برای رفاه حال اعضا در طول مدت شکل گیری انجمن تاکنون اقدامات مفیدی انجام داده ایم، از جمله عقد قرارداد با صندوق کارآفرینی امید به طوری که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و با کارمزد ۴ درصد و یک سال تنفس به اعضا انجمن وام داده می شود و تا ۱۵ میلیون تومان به بهبود یافتگان تسهیلات اعطاء خواهد شد.

وی راه اندازی کمیته های بازرسی،رفاه، بهداشت و درمان و اشتغال را از دیگر انجام شده ذکر کرد.

فارسی سپس برنامه هایی که برای رفاه حال هرچه بهتر اعضا در نظر دارند تا اجرائی نمایند اشاره کردگفت:شناسایی و جذب خیر جهت حمایت از مراکز بهبودی،تاسیس شرکت تعاونی مسکن برای گردانندگان مراکز بهبودی و بهبود یافتگان،برپایی مسابقات کشوری در برخی رشته های ورزشی،برپایی همایش های بزرگ،توسعه فعالیت های فرهنگی و مذاکره با شهرداری ها جهت بکارگیری بهبودیافتگان، از دیگر برنامه ها است.

هدف ما ریشه کن کردن معضل اعتیاد است

مسئول یکی از مراکز ترک اعتیاد غرب استان تهران نیز با بیان این که در غرب تهران مراکز متعددی در خدمت بهبودی معتادان است، گفت: معتادان بارضایت خاطر خود به این مراکز مراجعه کرده و در راه احیاء سلامت خویش قدم بر می دارند.

وی اضافه کرد: هدف ما ریشه کن کردن معضل اعتیاد است، که امیدواریم بتوانیم این شعار محوری خود را عمل کنیم، این مراکز در فضایی با مساحت چندین هزار متری، فضایی بسیار جامع ایجاد کرده اند، که افراد در طول مدت درمان که در آن به سر می برند و می توانند به بهترین شکل ممکن دوران ترک اعتیاد خود را سپری می کنند.

اشتغال دغدغه اصلی بهبود یافتگان است

این مسئول مرکز ترک اعتیاد درباره بخش های مختلف این مراکز گفت: بخش های مختلفی چون ساختمان اداری، پذیرش، اتاق پزشک، مددیاری، سالن بهبودی، سالن سبز، سالن اجتماعات، آشپزخانه، فضای ورزشی مناسب از قبیل زمین والیبال، وسایل بدنسازی، استخر و میز پینگ پنگ در این مراکز وجود دارد و طول دوره های درمان معمولا ۲۸ روزه است.

وی در ادامه گفت: با برگزاری جلسات و کلاس های مختلف از جمله آموزش مهارت ها، جلسات خودیاری، پرسش و پاسخ، جلسات مشاوره، پخش فیلم های آموزشی و برنامه های مفرح دیگر سعی در افزایش توانمندی های بیماران می شود، شایان ذکر است در این مراکز با همکاری شبکه بهداشت شهرستان از بیماران تست ایدز، هپاتیت، سل و بیماری های خاص به طور رایگان انجام می شود.

این مدیر مرکز بهبودی بیماران در رباط کریم گفت: تلاش ما از آغاز راه اندازی این مرکز در جهت کاهش معضل اعتیاد در منطقه بوده و خوشبختانه در طول یک دهه با تلاش شبانه روزی شمار قابل توجهی از افراد بیمار در این مرکز بهبود یافته و تحویل خانواده هایشان شده اند.

وی دربخش دیگری از صحبت هایش خطاب به خانواده های بیماران اظهار داشت: با توجه به این که یکی از عوامل مهمی که پس از ترخیص افراد بهبود یافته با آن روبرو هستند مقوله اشتغال می باشد لذا به همین منظور یکی از برنامه های مهم این مرکز راه اندازی کارگاه تولیدی است که پس از دریافت مجوزهای لازم اقدام به فعال نمودن آن خواهیم کرد.