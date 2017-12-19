به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا سلمان‌پور سه‌شنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ورزش، بزرگترین عامل پویایی و نشاط جامعه است و باید ورزش همگانی در جامعه نهادینه شود.

سلمان‌پور ورزش را مهم ترین عامل در پویایی و نشاط جامعه دانست و گفت: در اسلام به امر ورزش اهمیت زیادی داده شده و در آن ائمه و بزرگان دین مردم را به ورزش کردن سفارش کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تلاش ما در جامعه بزرگ ایران، توسعه ورزش‌های همگانی است و نسبت به گسترش آن توجه جدی داریم، ادامه داد: کنار ورزش های قهرمانی باید ورزش همگانی نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده یگان حاظت فرودگاه‌های استان بوشهر، افزود: مهم‌ترین مشخصه در ورزش همگانی این است که می‌تواند علاوه بر نشاط و شادابی در مردم، به ایجاد مودت و صمیمیت میان مردم منتهی شود و این موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت.

وی از برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهر بوشهر خبر داد و افزود: این همایش بزرگ با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بوشهر در روز پنجشنبه ۳۰ دی‌ماه ساعت ۷ صبح از پارک شورا تا میدان تشریفات این شهر برگزار می‌شود.

سلمان‌پور با تاکید بر اینکه این مراسم بمناسبت پنجم دی‌ماه سالروز استقرار سپاه در فرودگاه‌های کشور برگزار می‌شود: سفر زیارتی مشهد مقدس، دوچرخه و ده‌ها هدایای نفیس دیگر از جوایز این همایش است.