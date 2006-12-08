ساخت آدمک های مصنوعی برای آزمایشگاه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات دانشگاه "پورتزماوت" انگلیس یک مرکز مدرن 5/4 میلیون پوندی را تاسیس کردند که دو آدمک رایانه ای را هر یک به قیمت 135 هزار پوند برای دانشجویان پزشکی در خود نگهداری می کند.

در این مرکز که Expert نام دارد، آدمک های انسان نمایی وجود دارند که شرایط مختلفی چون توقف ناگهانی قلب و شرایط حاد پزشکی را برای به چالش کشیدن مهارت های کلینیکی دانشجویان شبیه سازی می کنند.

این آدمک ها به نحوی ساخته شده اند که صدای ضربان قلب، ریه ها و ناحیه شکم آنها قابل شنیدن است. این آدمک ها اکسیژن استنشاق می کنند، آب و ترشحات را از دهان خود بیرون می ریزند، چشمک می زنند، خونریزی دارند و حتی به داروهای تزریق شده به بدنشان واکنش نشان می دهند. این آدمک ها تا حد ممکن واقعی به نظر می آیند.

این آدمک ها برای دانشجویان علوم بیومدیکال، روان شناسی، رادیولوژی، خدمات اجتماعی و دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. نیروهای اورژانس همچون پزشکان آمبولانس ها ، آتش نشان ها و افسران پلیس نیز می توانند از این آدمک ها استفاده کنند.

بنا بر گزارش "آیریش اگزمینر"، اگر دانشجویان درمان درستی را روی آدمک ها اعمال کنند وضعیت آنها بهبود می یابد اما اگر درمان نادرستی را روی آنها داشته باشند، وضعیت بدنی آنها وخیم می شود.