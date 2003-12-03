جمهوري اسلامي ايران و ايسلند همكاري خود را در بخش شيلات گسترش مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزير جهاد كشاورزي در ديدار وزير امور خارجه ايسلند با اشاره به وجود قابليت ها وظرفيت هاي بالاي همكاري دو كشور گفت: جمهوري اسلامي ايران و ايسلند زمينه مناسبي براي توسعه همكاري شيلاتي و صيد وصيادي دارند كه بايد گسترش يابد.

محمود حجتي افزود: همكاري دو كشور در بخش شيلات مي تواند از توليد ، فرآوري تا بازاريابي را دربرگيرد. وي همچنين بر توسعه همكاري شركت هاي خصوصي دو كشور نيز تاكيد كرد.

وزير امور خارجه ايسلند نيز در اين ديدار با ابراز تمايل بر ارتقاي سطح همكاريهاي ايران و ايسلند گفت: صنعت صيادي و ماهيگيري يكي از بخشهاي مهم اقتصاد ايسلند را تشكيل مي دهد و در اين زمينه داراي تجارب و توانمنديهاي بسياري است.

هالدور اسگريم سون همچنين آمادگي ايسلند را براي هر گونه همكاري بويژه در بخش شيلات و آبزيان با ايران اعلام كرد.