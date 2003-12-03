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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۷:۴۵

جمهوري اسلامي ايران و ايسلند همكاري خود را در بخش شيلات گسترش مي دهند

در ديدار وزير امور خارجه ايسلند با وزير جهاد كشاورزي كشورمان در تهران ، دو طرف مهمترين زمينه هاي همكاري دو كشور را بويژه در بخش شيلات بررسي كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزير جهاد كشاورزي در ديدار وزير امور خارجه ايسلند با اشاره به وجود قابليت ها وظرفيت هاي بالاي همكاري دو كشور گفت: جمهوري اسلامي ايران و ايسلند زمينه مناسبي براي توسعه همكاري  شيلاتي و صيد وصيادي دارند كه بايد گسترش يابد.
محمود حجتي افزود: همكاري دو كشور در بخش شيلات مي تواند از توليد ، فرآوري تا بازاريابي را دربرگيرد. وي همچنين بر توسعه همكاري شركت هاي خصوصي دو كشور نيز تاكيد كرد.
وزير امور خارجه ايسلند نيز در اين ديدار با ابراز تمايل بر ارتقاي سطح همكاريهاي ايران و ايسلند گفت: صنعت صيادي و ماهيگيري يكي از بخشهاي مهم اقتصاد ايسلند را تشكيل مي دهد و در اين زمينه داراي تجارب و توانمنديهاي بسياري است.
هالدور اسگريم سون همچنين آمادگي ايسلند را براي هر گونه همكاري بويژه در بخش شيلات و آبزيان با ايران اعلام كرد.

 

کد مطلب 41775

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