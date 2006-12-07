به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان مازندران، دکتر احمدی نژاد پیش از ظهر امروز به آمل رفت و در جمع باشکوه و پر شور مردم این شهر سخنرانی کرد.

احمدی نژاد، دلاوری های مردم آمل را پرچم برافراشته عزت ملت ایران خواند و گفت : آمل، شهر هزار سنگر، دیار عارفان و خطه وارثان علم و فقاهت است، تاریخ گذشته و امروز و فردای ایران مدیون مجاهدت های فرزندان پاک این دیار است.

وی افزود: مسلمانان باید پرچمدار علم، فناوری و معرفت باشند و آن را در خدمت پیشرفت، کمال و هدایت انسانها به کارگیرند.

رئیس جمهور با اشاره به گسترش زرادخانه های هسته ای برای کشتار آسان تر و بیشتر انسانها بدست دانشمندان غربی، گفت: امروز بشریت گرفتار عالمانی است که از علم علیه بشر استفاده می کنند و برخلاف عالمان الهی، علم را درجهت اهداف ظالمان و چپاولگران به خدمت می گیرند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه غربی ها از انتشار علوم مفید جلوگیری می کنند وتحمل پیشرفت بومی ملت ها را ندارند، اظهار داشت: زورگویان و قلدرها چه بخواهند و چه نخواهند ملت ایران تصمیم خود را گرفته است و انحصارطلبی، زورگویی و تهدید قدرت های باطل را نمی پذیرد و تا فتح قله نهایی از پا نخواهد نشست .

رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: باید به سرعت ایران را برپایه عدالت بسازیم و با تلاش، وحدت و اقتدار کشور را به جایگاه شایسته این ملت با فرهنگ برسانیم .

احمدی نژاد اختصاص 550 میلیارد ریال برای اشتغال جوانان، توسعه شهرک های صنعتی، تسریع در طراحی وساخت سد رودخانه هراز، ساخت دانشگاه و دو مجموعه ورزشی را از تصمیمات دولت برای توسعه وعمران شهرستان آمل برشمرد.

رئیس جمهوری پس از سخنرانی در جمع مردم شهرستان آمل ، عازم شهرستان بابل شد.