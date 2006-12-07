هیات چهار نفره بازرسی سیستم قضایی کشور معرفی شدند

به خبرنگار مهر در ساری، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، با بیان مطلب فوق دقایقی پیش در حاشیه بیست دومین سفر استانی هیات دولت به مازندران در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان افزود : این افراد به صلاحدید مقام معظم رهبری انتخاب شده و در دستگاه های مختلف قضایی سراسر کشور بازرسی هایی را انجام خواهند داد.

جمال کریمی راد تصریح کرد : در کشور 400 قاضی زن در ادارات دادگستری استانها فعالیت دارند و هیچ محدودیتی در جذب قضات زن نداریم.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد : متاسفانه در کشور 4 هزار نفر زندانی مرد به علت مهریه زنان خود در زندانها به سر می برند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازپس گیری 1400 هتکار زمین در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و تحویل آن به بیت المال تصریح کرد : 93 پرونده در این مورد در حال بررسی است.

وی ادامه داد : 18 هزار هکتار از این زمین های تصرف شده که در دوره وزیر وقت کشاورزی سابق برای اجرای آموزش های کشاورزی به دانشجویان این رشته واگذار شده بود، به علت عدم کاربردی آن در حال باز پس گیری است.

کریمی راد با اشاره به وجود 4600 زندانی در آبان ماه امسال در زندانهای مازندران اظهار داشت : حدود نیمی از این زندانیان مربوط به مواد مخدر می باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ورشکستگی شرکت چیت سازی بهشهر گفت : بر اساس رای صادره، ادامه فعالیت آن شرکت مقرون به صرفه نبوده و در آینده ای نزدیک با مصادره این کارخانه حقوق معوقه کارگران پرداخت خواهد شد.

وی رتبه استان مازندران از لحاظ جرم خیزی در سطح کشور را در مقام 15 اعلام و عملکرد دستگاه قضایی مازندران را مثبت ارزیابی کرد.

کریمی راد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید از زندان های تنکابن و ساری، این زندانها را فرسوده اعلام کرد و همچنین در مورد آزادسازی سواحل، از آمادگی اداره کل ثبت اسناد واملاک مازندران جهت روشن شدن وضعیت این سواحل تا شش ماهه آینده برای احراز سند مالکیت آنها خبر داد.

وی میزان زمین هایی که از آغاز فعالیت ستاد حفظ بیت المال و مبارزه با پدیده زمین خواری بوده را 409 هکتار عنوان کرد و گفت : این آمار در شش ماهه امسال در ساری 2 میلیون و 693 هزار متر مربع، نوشهر 315 هزار متر مربع و بابل یک میلیون و 500 هزار متر مربع است.

وزیر دادگستری در پایان سخنان خود همچنین از تشکیل معاونت نظارت بر شهرستان ها و ابداع آن ازسوی دادگستری مازندران در آینده نزدیک در دستگاه های قضایی استانها خبر داد.