کلینت ایستوود جایزه برتر هیئت ملی نقد را برد

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین فیلم کلینت ایستوود که به رویدادهای جنگ جهانی دوم می پردازد، جایزه بهترین فیلم را از هیئت ملی نقد دریافت کرد. فورست ویتکر هم به پاس ایفای نقش دیکتاتور اوگاندا در فیلم "آخرین پادشاه اسکاتلند" جایزه بهترین هنرپیشه مرد را از آن خود کرد و جایزه بهترین هنرپیشه زن به هلن میرن برای بازی در "الیزابت" اهداء شد.



از دیگر چهره های برگزیده هیئت ملی نقد پدرو آلمودوار بود که جایزه بهترین فیلم خارجی را با "بازگشت" به خانه برد و "یک حقیقت ناخوشایند" به کارگردانی دیویس گاگنهایم جایزه بهترین اثر مستند را دریافت کرد. انیمیشن "خودروها" بهترین اثر انیمیشن معرفی شد و "مردگان" مارتین اسکورسیزی با دریافت سه جایزه از جمله حضور در میان 10 فیلم برتر و بهترین بازیگران از جمله آثار تحسین شده هیئت ملی نقد بود.



"بابل" به کارگرانی آلخاندرو گونزالس ایناریتو، "جواهرات خونین" ادوارد زوئیک، "مردگان" اسکورسیزی، "شیطان پرادا می پوشد" به کارگردانی دیوید فرانکل، "پرچم های پدران ما" کلینت ایستوود، "پسران تاریخ" نیکلاس هاینتر، "لیتل میس سانشاین " والری فریس و "یادداشت هایی در مورد یک رسوایی" ریچارد ایریس" از جمله 10 فیلم تحسین شده در هیئت ملی نقد بودند.



دو فیلم "دختران رویا" و "ملکه" که از آنها به عنوان شانس دریافت اسکار یاد می شود، در این مراسم مورد چشمپوشی رای دهندگان قرار گرفتند. امسال چهار فیلم از 10 فیلم برگزیده محصول استودیو برادران وارنر هستند و یکی از آنها از شرکت فیلمسازی تابع آن وارنر است، این در حالی است که سه فیلم دیگر به سرچ لایت تعلق دارد و یکی از فیلم های سینمایی توسط فاکس قرن بیستم تولید شده است.



فیلم ها و چهره هایی که توسط این هیئت انتخاب می شوند الزاماً از شانس بیشتری در مراسم آکادمی برخوردار نیستند، به طوری که در 10 سال گذشته تنها 8 فیلم برگزیده توسط رای دهندگان هیئت نقد ملی در مراسم آکادمی علوم و هنرهای متحرک آمریکا نامزد دریافت تندیس اسکار بهترین فیلم سال شده اند و در این میان تنها فیلم "زیبایی آمریکایی" جایزه اسکار را از آن خود کرد.