واکنش رسمی رژیم اسرائیل به انتشار گزارش گروه تحقیق عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اولمرت در توجیه مخالفت خود ادعا کرد که گفتگو با سوریه به رابطه نزدیک دمشق با تهران، حزب الله و حماس پایان نخواهد داد.

وی همچنین گفت : با وجود توصیه کمیته بیکر - همیلتون، تل آویو تمایل و قصدی برای آغاز گفتگو با سوریه ندارد.



نخست وزیر رژیم اسرائیل درعین حال اعلام کرد که گفتگوها را با فلسطینی ها با تمام قوا برای رسیدن به صلح آغاز خواهند کرد.

گروه تحت سرپرستی جیمز بیکر وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و "لی همیلتون" عضو سابق مجلس نمایندگان آمریکا که روز گذشته گزارش خود را که شامل 79 توصیه به دولت آمریکا برای برون رفت از بحران خاورمیانه بود به جرج بوش رئیس جمهور آمریکا ارائه کرد؛ در این گزارش آمده است که آمریکا نمی تواند در خاورمیانه به اهداف خود برسد مگر اینکه به طور مستقیم در مناقشه اعراب و اسرائیل دخالت کند.

بنابر نظر این گروه : آمریکا باید به طرح صلح جامع در تمام جبهه ها؛ لبنان، سوریه و تعهد ژوئن 2002 رئیس جمهور بوش به راه حل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی پایبند باشد. این تعهدات باید شامل گفتگوهای مستقیم با اسرائیل و فلسطینی ها و بین طرفین، لبنان و کسانی که حق موجودیت اسرائیل را می پذیرند و همچنین سوریه باشد.

در همین رابطه امروز اولمرت از احتمال تغییر سیاست خاورمیانه ای آمریکا ابراز نگرانی کرده است.

برخی از آگاهان بر این باورند که توصیه های اخیر از سوی کمیته بیکر- همیلتون که مهمترین گروه از بین گروههای است که توصیه های را به دولت آمریکا ارائه می دهند ، ممکن است سبب تغییز قابل ملاحظه در رویکرد آمریکا در خاورمیانه از جمله عراق و مسئله اسرائیل و فلسطین شود.