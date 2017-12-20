به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد شاکر آرانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به بیان برخی از ویژگی‌های سرشماری سال ۹۵ پرداخت و اظهار داشت: این سرشماری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین فعالیت آماری است که اطلاعات ارزشمندی را برای برنامه‌ریزی و مدیریت کشور فراهم کرد.

وی افزود: در سرشماری ۱۳۹۵ برای نخستین بار در تاریخ سرشماری‌های ایران به جای استفاده از پرسشنامه‌ها و فرم‌های کاغذی، امکان مشارکت هموطنان در سرشماری از طریق اینترنت و جمع‌آوری اطلاعات با ابزار الکترونیکی تبلت فراهم شده بود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استان قم، تصریح کرد: جمعیت استان قم از سال ۱۳۳۵ که ۱۶۰ هزار و ۹۸۱ نفر بود در سال ۱۳۹۵ به ۱ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۸۳ نفر رسیده است و طی شصت سال ۸ برابر شد در حالی که جمعیت کشور طی این مدت ۳.۳ برابر شده است.

وی گفت: سهم جمعیت استان قم در سال ۱۳۹۵ از کل جمعیت کشور ۱.۶۲ درصد است که در سال ۱۳۳۵ این سهم حدود ۰.۸۵ درصد بوده است.

شاکر آرانی ادامه داد: استان قم در شاخص رشد متوسط سالانه جمعیت در سرشماری ۱۳۹۵، در جایگاه پنجم کشوری قرار دارد.

وی با بیان اینکه بُعد خانوار از ۴.۶ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۳.۴ نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است، گفت: نسبت شهر نشینی استان قم در سال ۱۳۳۵ برابر ۶۰ درصد بوده و در سال ۱۳۹۵ به ۹۵.۲ درصد رسیده است.

تراکم جمعیت قم ۱۱۲ نفر در کیلومتر مربع است

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استان قم، عنوان کرد: تراکم جمعیت از ۳۰ نفر در کیلومتر مربع در سال ۱۳۵۵ به ۱۱۲ نفر در کیلومتر مربع در سال ۱۳۹۵ رسیده است و رتبه استان قم در بین استان‌های کشور در این شاخص پنجم است و متوسط تراکم جمعیت کشور ۴۹ نفر در کیلومتر مربع است.

وی تصریح کرد: سهم واحدهای آپارتمانی نسبت به کل واحدهای مسکونی در استان قم ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۵ بوده است که این نسبت در کشور ۳۹ درصد در همین سال بوده است.

شاکر آرانی، افزود: سهم استان قم از واحدهای مسکونی خالی کشور ۱.۸ درصد حدود ۴۵۶۶۸ واحد در سال ۱۳۹۵ به دست آمده است.

وی آمار داد: سهم مهاجرین به استان قم در سال ۱۳۹۵ از کل مهاجرین کشور، حدود ۱.۸ درصد است در حالی که سهم استان قم در سال ۱۳۹۰ از مهاجران کشور ۱.۲ درصد بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استان قم، ابراز کرد: نرخ باسوادی در استان قم در سرشماری ۱۳۹۵ برابر ۸۸.۶ درصد بوده است و نرخ متوسط کشوری باسوادی برابر ۸۷.۶ درصد است.

وی گفت: در شهر قم در سال ۱۳۹۵، حدود ۱ میلیون و ۲۰۱ هزار نفر شمارش شده که نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲۶ هزار نفر افزایش جمعیت یعنی حدود ۱۲ درصد رشد جمعیت در شهر قم داشتم.