به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین ویژه برنامه «آیین آواز» سه شنبه ۲۸ آذر با حضور تعدادی هنرمندان و علاقه مندان موسیقی ایرانی در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد. در این نشست میلاد کیایی آهنگساز و نوازنده باسابقه سنتور به همراه علی شیرازی درباره تلفیق شعر و موسیقی و نیز فن بیان در خوانندگی صحبت کردند.

کیایی از انتخاب‌های غلط برخی اشعار برای بعضی دستگاه‌های ردیف موسیقی آوازی توسط خوانندگان گلایه کرد و افزود: خیلی از خوانندگان امروز متأسفانه حتی جای صدای خودشان را هم دقیق نمی‌دانند. به همین دلیل شاهد شروع یک آواز در مایه و جایی نامناسب هستیم. به نوعی که خواننده نمی‌تواند اوکتاو پایین آن مایه را با بم‌خوانی شروع کند. اگر هم در جای بم صدایش شروع کند در خواندن راحت نیست. از طرفی اوکتاو بالا و اوج آن مایه نیز برایش مناسب نیست بنابراین انتخاب جای صدای هر خواننده توسط خودش و نوازنده همراه او در هر اجرا، خیلی مهم است.

شیرازی نیز با نام بردن از تعدای از کلمه‌ها که بسیاری از آوازخوانان آنها را به اشتباه تلفظ می‌کنند، گفت: خوانندگان لزوماً پیش از هر اجرای صحنه‌ای یا استودیویی باید ضمن مشاوره با یک کارشناس ادبی یا دست کم مراجعه به منابع نوشتاری از تلفظ صحیح تمامی کلمات شعر در دست اجرا مطلع و مطمئن شوند.

در دومین مبحث نشست شانزدهم علی شیرازی و جاوید عباسی فلاح به عنوان ۲ خواننده پژوهشگر روی صحنه آمده و با موضوع «راه‌های ناپیموده در آواز» به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

اجرای منصور رسولی با همراهی سه تار ادیب تیرانداز در دستگاه همایون، اجرای علیرضا گلبانگ و گروه «همنوازان برومند»، اجرای محمدهاشم احمدوند با سنتور میلاد کیایی، اجرای امیر عباس طغرایی نوجوان ۱۷ ساله بخش های دیگر شانزدهمین ویژه برنامه «آیین آواز» را تشکیل می دادند.

هفدهمین نشست آیین آواز از ساعت ۱۸ سه‌شنبه ۱۹ دی در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.