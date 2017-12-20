به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رمضانیانپور ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان که در سالن همایشهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در حال برگزاری است، با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته مسئولان بجای صحبت برای صاحبان مشاغل به صحبت آنها گوش میدهند، اظهار داشت: اگر به حضور خداوند در تمامی لحظات زندگی اعتقاد و ایمان داشته باشیم و خدا ترسی داشته باشیم در تمامی مشاغل اخلاق را رعایت میکنیم.
وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، گفت: خداوند در این آیات به ما گفته است که تمامی آسمانها و زمین در حال تسبیح هستند که نشانه این است که تمامی جامدات دارای روح بوده و اگر ما بتوانیم روح این جامدات را درک کرده و به آن توجه کنیم میتوانیم در عرصههای مختلف به موفقیت برسیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مهندسان در ردیف اول عمران و آبادانی جهان قرار دارند، عنوان کرد: مهندسانی که در لباس جمهوری اسلامی خدمت میکنند باید برای سایر مردم جهان الگو باشند و به همین دلیل باید تمامی اقدامات خود را به بهترین کیفیت انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه برخی میگویند زلزله یک بلای طبیعی بوده و ممکن است در یک منطقه چند سال یکبار تکرار شود، مطرح کرد: طبق بررسیهای انجام شده اگر در شهری مانند تهران زلزله بیاید نزدیک به هفت میلیون نفر فوت میکنند و به دلیل تخریب ساختمانهای محلههای پایین شهر دسترسی به افراد آسیب دیده نیز مشکل میشود در حالیکه برخی نیز در برجهای ضد زلزله شمال تهران با خیالی آسوده استراحت میکنند.
رمضانیانپور با بیان اینکه افراد مسئول باید نسبت به زمین خواریهایی که انجام میشود پاسخگو باشند، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلاتی در مسائل مختلف وجود دارد ناشی از ضعف افراد در خودشناسی، خداشناسی و محیط شناسی است و امروزه رسالت افراد در شناخت خود، خدای خود و محیط اطراف در راستای توسعه پایدار است.
وی تأکید کرد: اگر مهندسان از مواد و مصالح ساختمانی شناخت کافی داشته باشند و ساختمانها را با وجدان کاری بسازند میزان تخریب و خسارات مالی و جانی در حوادث کاهش پیدا میکند.
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