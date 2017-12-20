ورود روزانه ۷۰۰ لیتر در ثانیه پساب به خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منتظری افزود: ۵۰ هزار هکتار از اراضی ساحلی استان مستعد پرورش میگو شناسایی شده است که با توجه به سیاست دولت در زمینه اشتغال، این میزان به مزارع پرورش میگو تبدیل خواهد شد.

وی افزود: همچنین روزانه ۷۰۰ لیتر در ثانیه پساب وارد خلیج فارس می شود که این حجم مشکلات زیادی را برای این حوضه آبی ایجاد می کند. از این رو اجرای چنین طرح هایی با شتاب و سرعت بیشتر برای حفظ محیط زیست دریایی استان الزامی است.

همچنین، آرش رضایی مدیرکل امور شهری استانداری هرمزگان، گفت: در استان هرمزگان ۱۵ شهر ساحلی داریم که بیشتر آن ها در راستای تقسیم های کشوری به تازگی به شهر تبدیل شده اند و از این رو شناخت درستی از وضعیت دریا ندارند که این مسئله مطالعات دقیق برای شناسایی نقاط حساس ساحلی را می طلبد.

وی افزود: با توجه به توسعه مکران و قابل پیش بینی بودن افزایش جمعیت منطقه لازم است حضور و نظارت بیشتری بر روی موضوعات زیست محیطی منطقه داشته باشیم.

شهرام فداکار مدیرکل دفتر سواحل و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: همیشه مطالعات در کشور از خشکی به دریا بود در حالیکه استان هرمزگان بزرگترین استان ساحلی است و بر این اساس تلاش کردیم مطالعات طرح آمایش سرزمین و طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیط زیست سواحل جنوب کشور با پایلوت هرمزگان با نگاه دریا به خشکی انجام شود.

وی با اعلام اینکه کمیته ای تخصصی برای رفع تمام خلاء های مطالعاتی تشکیل شده است، افزود: منطقه آزاد کیش مطالعات آمایش سرزمین را بر روی هفت جزیره از جمله فارور، هندورابی و کیش آغاز کرده است.

نشست بررسی طرح جامع مدیریت و حفاظت از محیط زیست سواحل جنوب کشور با پایلوت هرمزگان با حضور معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده ارشد جایکا در ایران، نمایندگانی از استانداری و محیط زیست استان در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.