دیدار معصومه ابتکار با سوزانا ترستال سفیر هلند در ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، معاون رییس جمهور به ظرفیت‌های توسعه یافته زنان ایرانی و دستاوردهای آنان در عرصه‌های مختلف اشاره کرده و گفت: بیش از دو دهه است که سهم زنان به صورت مستمر بیش از ۵۰ درصد از سهم دانشجویان در آموزش عالی کشور را دارند و بنابراین از نظر آگاهی و تخصص رشد جدی را تجربه کرده‌اند.

ابتکار با تاکید بر اینکه حوزه اقتصاد در جهان اکنون حوزه ای پرچالش است و ما به دنبال رفع این موانع در اقتصاد کشورمان هستیم، گفت: به دلیل سهم بالای زنان دانش‌آموخته در ترکیب متقاضیان کار، آنان در اولویت سیاست‌گذاری و برنامه ریزی ها قرار دارند.

معاون رییس جمهور، پیشرفت و بهبود وضعیت زنان روستایی را از دیگر حوزه‌های مورد توجه معاونت دانست و گفت: در تلاش هستیم با مشارکت زنان روستایی در مسیر اقتصادی امن و پایدار گام برداریم.

وی به برخی از تجارب موفق زنان روستایی در توسعه کسب و کار مانند آنچه در روستای قصبه شهرستان گناباد رخ داده، اشاره کرد و افزود: شاهد تجربیات موفقی مانند توسعه کسب و کارهای مرتبط با انرژی‌های پاک توسط زنان هستیم.

معاون رئیس جمهور علاوه بر این، به اقداماتی مانند تلاش برای دسترسی دختران مناطق محروم به ویژه در سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی به فرصت‌های تحصیلی اشاره کرده و به نقش گروه‌های مرجع مختلف اجتماعی، مذهبی و فرهنگی در اثربخشی این سیاست‌ها و اقدامات تاکید کرد.

در این ملاقات سفیر هلند ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات بر تمایل و علاقمندی کشور هلند بر توسعه روابط در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به ویژه زنان و خانواده تاکید کرد.

وی با اشاره به ارتقا نقش زنان در عرصه‌های مختلف گفت: حضور زنان ایرانی در عرصه‌های ورزشی بسیار چشمگیر و تحسین برانگیز است.

خانم ترستال با اشاره به برنامه‌های دو کشور ایران و هلند در زمینه گفتگوهای حقوق بشری، به برنامه‌های کشور هلند در زمینه حمایت و تلاش برای کاهش خشونت علیه زنان و حمایت از خانواده و کودکان و توسعه زیرساخت‌های قانونی اشاره کرد.

وی با تاکید بر فرهنگ غنی و توسعه یافتگی اجتماعی ایران برای توسعه گفتگوها با حضور هیات های هلندی ابراز تمایل کرد.

در ادامه طرفین به بحث و بررسی در مورد راهکارهای ارتقا نقش زنان در صلح و مبارزه با خشونت و افراطی‌گری پرداختند.