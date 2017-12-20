وسایل قدیمی بازی کودکان از پارک های زنجان جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین احمدی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه استانداردسازی در محل استانداری زنجان، افزود: ۹۶ پارک در مناطق سه گانه شهرستان زنجان وجود دارد که از این تعداد ۳۸ پارک در زنجان وسایل و تجهیزات بازی دارند.

وی مساحت کل پارک‌های منطقه یک زنجان در بخش شهری را ۲۹ هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان ۸ هزار و ۳۳۸ مترمربع مساحت زمین بازی و ۶ هزار و ۴۳۸ مترمربع آن دارای کف‌پوش است.

معاون خدمات شهرداری زنجان گفت: در حال حاضر هیچ کدام از پارک‌های زنجان وسایل بازی قدیمی ندارد و تمامی تجهیزات قدیمی جمع‌آوری‌شده است.

احمدی بابیان اینکه استانداردسازی تجهیزات بازی در پارک‌ها با جدیت از سوی شهرداری زنجان پیگیری می‌شود، افزود: شهرداری در تجهیز پارک ها به وسایل بازی کودکان به بهداشتی بودن این تجهیزات توجه ویژه دارد.

در ادامه این جلسه، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طبق مصوبه هیئت دولت، در دهه ۸۰ تعدادی از کارگاه‌های استاندارد و مجوز دار نسبت به دو گانه سوز کردن خودروهای سبک اقدام می‌کردند.

اسماعیل مسلمی افزود: از سال ۱۳۹۳ تاکنون هشت واحد فعال که اقدام به نصب مخازن کرده به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شده و حکم پلمب این واحدها اخذ شد و ۱۲ واحد مورد بررسی قرار گرفته که در مرحله نخست از واحدهای متخلف تعهد گرفته شده و در مرحله دوم و در صورت تکرار از اتاق اصناف درخواست پلمب و جمع‌آوری این واحدها شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: واحدهای دارای مجوز از اصناف تنها در زمینه رفع ایراد خودروهای دوگانه‌سوز می‌توانند ورود پیدا کنند.